محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بتشكيل لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية تتبع المجلس التنفيذي برئاسة طحنون بن زايد، وعضوية كل من ‏خالد بن محمد بن زايد نائباً لرئيس اللجنة، والأمين العام للمجلس التنفيذي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس دائرة المالية.

‏كما أصدر سموه قراراً آخر بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة خالد بن محمد بن زايد وعضوية كل من: ‏رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي - نائباً للرئيس، ورئيس دائرة النقل، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، ورئيس دائرة المالية، ورئيس دائرة الصحة، ورئيس دائرة الطاقة، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة، والقائد العام لشرطة أبوظبي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة.

وشكر سموه رئيس الدولة على ثقته الغالية بأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بعد إعادة تشكيله، وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "سنواصل بإذن الله ترسيخ التميز والابتكار في العمل الحكومي والمؤسسي والاستثمار الأمثل للموارد في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها في كافة القطاعات.

كما شكر سموه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي على ما بذله من جهد وعمل دؤوب لتعزيز كفاءة العمل الشرطي والريادة الأمنية في العاصمة وتمنى له التوفيق في مهامه و مسؤولياته القادمة.

وشكر معالي رياض عبد الرحمن المبارك على ما بذله من عمل وجهد وكفاءة في إدارة الشؤون المالية للإمارة وتمنى له التوفيق في مهامه و مسؤولياته القادمة.

وشكر معالي الدكتور علي راشد النعيمي على جهوده الحثيثة و كل ما قدمه في قيادة قطاع التعليم والمعرفة وتمنى له التوفيق في مهامه و مسؤولياته القادمة.