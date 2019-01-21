رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة محمد بن زايد. كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً آخر بتكليف جاسم محمد بوعتابه الزعابي بمهام رئيس دائرة المالية بالإنابة.

ونص المرسوم الأول على عضوية أصحاب السمو والمعالي التالية أسماؤهم:

هزاع بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس

طحنون بن زايد آل نهيان - عضواً

حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي - عضواً

محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان – عضواً

خالد بن محمد بن زايد آل نهيان -عضواً

ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - عضواً

سلطان بن طحنون آل نهيان - عضواً

الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي - عضواً

خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - عضواً

جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي - عضواً

الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - عضواً

عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - عضواً

المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة - عضواً

سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية -عضواً

فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات - عضواً

محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - عضواً

اللواء فارس خلف المرزوعي القائد العام لشرطة أبوظبي - عضواً

سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - عضواً