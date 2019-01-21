شرطة عجمان تخرّج منتسبي دورة الإعداد الأساسي

المصدر: عجمان - البيان

شهد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان في قاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة، حفل تخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدين السادسة، والتي نظمها معهد تدريب الشرطة، بحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة، والرائد أحمد محمد صالح مدير فرع التدريب، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان، وشارك فيها 20 منتسباً، واستمرت لمدة 5 أسابيع تلقى خلالها المشاركون التدريبات العسكرية الميدانية والعلوم النظرية الأمنية لتأهيلهم للارتقاء في مجال العمل.

ورحب القائد العام لشرطة عجمان بالمنتسبين الجدد، موجهاً لهم الشكر والتقدير على انتسابهم وانضمامهم إلى السلك العسكري، كما وجه لهم نصائح وإرشادات حول الالتزام بقواعد الانضباط المسلكي أثناء العمل، وضرورة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المسؤول المباشر ، حاثاً إياهم على اتباع أفضل الأساليب في التعامل مع المتعاملين الخارجيين والموظفين أثناء العمل.

من جانبه أشار العقيد عبد الله بن سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة إلى حرص شرطة عجمان على تدريب المستجدين وتزويدهم بالعلوم الأمنية الأساسية لرجل الأمن، والتي تشمل التدريب العسكري الميداني التأسيسي.

وفي ختام التخريج قام القائد العام لشرطة عجمان يرافقه نائب مدير معهد تدريب الشرطة بتوزيع الشهادات على خريجي الدورة، أشاد فيها بالمستوى الرفيع لأداء المنتسبين وتفوقهم في الدورة، وتفاعلهم البناء في الدروس العلمية والعملية، مرحباً باختيارهم القيادة العامة لشرطة عجمان مكاناً للعمل والعطاء، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.