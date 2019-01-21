بدء مرحلة تخطيط الأداء إلكترونياً لموظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بدء مرحلة تخطيط الأداء وفق آليات نظام إدارة الأداء الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2019، والتي تتعلق بتخطيط الأداء، وتمتد من بداية يناير الجاري، وحتى 28 فبراير المقبل، بينما تمتد المرحلة الثانية من النظام، والخاصة بـ«المراجعة المرحلية» من بداية يونيو حتى نهاية يوليو، والمرحلة الثالثة، والمخصصة للتقييم النهائي للأداء في شهري نوفمبر وديسمبر.

تقييم

وأكدت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة لـ«البيان» أن المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين تتم إلكترونياً من خلال نظام «بياناتي»، وأن النظام والوثائق والأدلة الخاصة به متوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae.

وبينت السويدي أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو إحدى ركائز نظام «بياناتي»، والذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر.

وأشارت إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم، مؤكدةً أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يساهم في أتمتة إجراءات الموارد البشرية اليدوية التقليدية، بما يسرع وتيرة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بمنظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية ككل.

5 مبادئ

وذكرت ليلى السويدي أن نظام إدارة الأداء يستند إلى 5 مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.

من جانبها أوضحت لولوة المرزوقي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن نظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء.

وأشارت إلى أن النظام الذي أطلق مطلع العام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية يسعى إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين، ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة.

مؤشر

وذكرت لولوة المرزوقي أن الهيئة نجحت خلال العام 2016 في ربط مؤشر أثر الإجازات المرضية على الإنتاجية في الحكومة الاتحادية بنتائج نظام إدارة الأداء الإلكتروني لموظفي الحكومة الاتحادية عبر نظام «بياناتي»، حيث أضافت تنبيهات تتعلق بمؤشر أثر الإجازات المرضية على الإنتاجية في الحكومة الاتحادية الذي طبقته الهيئة رسمياً أواخر العام 2015، حيث سيظهر تنبيه للرئيس المباشر يوضح مؤشر نتيجة أثر الإجازات المرضية على إنتاجية موظفيه في شاشة التقييم في مرحلة تقييم الأداء السنوي.