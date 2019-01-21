حافلة «بادر» توعّي الأُسر بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

تستخدم شرطة أبوظبي حافلة «بادر» المتنقلة في توعية رواد مهرجان الشيخ زايد التراثي، بمخاطر المخدرات، وتعريفهم بالآثار السلبية للتعاطي.

وتستقبل زوّار المهرجان في الفترتين الصباحية والمسائية، للاطلاع على محتويات التوعية في الحافلة المتنقلة، وتوزيع مطبوعات إرشادية عليهم، وتعريفهم بطرق الوقاية ووسائل الإبلاغ عن أيه تصرفات تثير شكوكهم.

ويقدّم طاقم الحافلة برامج تخصصية في مجال التثقيف بالمؤثرات العقلية، كالمؤشرات التي يتم خلالها الكشف المبكر للمتعاطي، وطرق العلاج الطوعي من الإدمان، والرد على الاستفسارات، وحثهم على تقديم النصح لأقرانهم وذويهم، إلى جانب غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب والنشء للتصدّي لآفة المخدرات.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في الفعاليات لنشر الوعي والوقاية من آفة المخدرات، التي تتطلب توحيد الجهود للحد منها من خلال الرقابة والتثقيف، وعلاج المدمنين.