80 % نسبة الإنجاز بمشروع تطوير الزاهية والافتتاح مارس المقبل

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الزاهية في أبوظبي، تجاوزت نسبة 80%، متوقعة الانتهاء من المشروع وافتتاحه في نهاية مارس المقبل من العام الجاري 2019.

وأفادت البلدية في تصريحات خاصة لـ«البيان» بأنها تعمل مع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) على تسريع وتيرة العمل لتتطابق مع الجدول الزمني المعد مسبقاً، وحرصاً على راحة السكان القاطنين في المحيط الجغرافي لمنطقة الأعمال.

وأكدت البلدية أن مشروع تطوير منطقة الزاهية الذي بدأت أعماله في شهر يناير من العام 2017، بتكلفة 248 مليون درهم يشمل إعادة إنشاء جوانب الطرق وتحسينها، وإعادة إنشاء مداخل ومخارج الشوارع المحيطة بالفنادق ومركز أبوظبي التجاري (أبوظبي مول) وكل المباني الحيوية وتعديل وضبط كل مداخل البنايات؛ بحيث تكون جميعها حسب المواصفات والمعايير العالمية، وإلغاء المداخل المؤقتة لحوالي 73 قسيمة.

ولفتت البلدية إلى أن الأعمال التجميلية في مشروع تطوير الزاهية، تشمل تطبيق نظام الشوارع الأحادية، مع إعادة تصميم الشوارع العرضية لخدمة المحلات والقسائم التجارية القائمة وتوفير ممرات مشاة وممرات للدراجات الهوائية المشتركة و207 أماكن جلوس (بعضها مظلل)، مع توفير 6 أماكن عامة، وملاعب أطفال، وإنشاء ممرات بطول 14 كيلومتراً، منها 8 كيلومترات للمشاة، و6 كيلومترات للدراجات الهوائية.

وأضافت البلدية أنها أجرت تعديلاً شاملاً بشأن مواقف السيارات بالمنطقة، ما يساعد في توفير 2048 موقفاً للمركبات، مقارنة بعدد المواقف سابقاً في المنطقة وعددها 1829 موقفاً، ويشمل التطوير تعديل أنظمة إنارة الشوارع بالمنطقة، والتحويل إلى نظام LED الذي سيخفض نسبة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية بمقدار 60%.

نقلة نوعية

وأوضحت البلدية بأن تطوير منطقة الزاهية يأتي ضمن إطار خطة أبوظبي الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مكونات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والحياة لكافة السكان، وتعزيزاً لجهود دائرة التخطيط العمراني والبلديات الهادفة إلى تأهيل المرافق بما يتناسب مع النهضة الحضارية والتنموية الشاملة التي تعيشها أبوظبي وضواحيها وتجسيد قيم ومعايير الاستدامة.

وأكدت البلدية أن منطقة الزاهية بعد استكمال أعمال المشروع ستكون بيئة متكاملة للعيش المثالي والخدمات الحضارية، والمرافق المتناغمة والمنسجمة مع محيطها من مشاريع التطوير التي تطال كافة مناطق الحوض.

وتتمثل أهمية المشروع في تطوير منطقة الزاهية (النادي السياحي سابقاً) والتي تعد أحد أهم وأبرز المشاريع التطويرية لمدينة أبوظبي، حيث تم إعادة تصميم التقاطعات المرورية وممرات المشاة لتوفير بيئة آمنة تضع المشاة في أولويتها بما يتماشى مع استراتيجية إمارة أبوظبي في هذا الشأن، وبالشكل الذي يؤدي إلى تحسين الحركة المرورية وانسيابية الدخول والخروج من المناطق المحيطة وإليها، وبالوقت ذاته يساهم المشروع في تطبيق أهداف ورؤية البلدية في إيجاد بيئة سكنية تحوي كافة المرافق الخدمية وبنمط عصري يستجيب لتطلعات السكان واحتياجاتهم.

تصميم

أشارت البلدية إلى أن المشروع يتضمن إعادة تصميم شارع الفردوس وشارع رقم (10) والشوارع العرضية بينهما وكذلك الأحواض الداخلية ما بين الشارعين، حيث سيتم تطبيق نظام الشوارع الأحادية الاتجاه على هذين الشارعين، وتوفير مساحات عامة وممرات مشاة ودراجات هوائية مشتركة بطول شارع الفردوس والشارع العاشر، إعادة إنشاء جوانب الطرق وتعديل وضبط كافة مداخل البنايات، تعديل شامل لمواقف السيارات وإنارة الشوارع بالمنطقة.

وعبرت البلدية عن ثقتها بتفهم أفراد المجتمع لتبعات تنفيذ المشروع من حيث إغلاق بعض الشوارع، مؤكدة أنها تبذل أقصى الجهود لمحاصرة مصادر الإزعاج والتأثير على السكان.

أعمال تجميلية لمنطقة «زايد الرياضية»

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) جميع أعمال التجميل الطبيعي والصيانة العامة للمنطقة المحيطة بمدينة زايد الرياضية في مدينة أبوظبي، وذلك ضمن إطار مشاركتها ودعمها لبطولة آسيا لكرة القدم والتي تستضيفها أبوظبي حالياً.

وأكدت البلدية أن هذه الأعمال تعبر عن التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات بشأن إبراز المناظر الجمالية لمدينة أبوظبي، والتخلص من أي شكل من أشكال مشوهات المظهر العام، وإعطاء المدينة وخصوصاً المنطقة المحيطة بمدينة زايد الرياضية حلة وبهاء وجمالاً تتناسب مع مكانة أبوظبي العالمية، وتعبر عن حضارية المرافق العامة، والتطور والتنمية التي تشهدها العاصمة أبوظبي على كافة الصعد.

وأوضحت البلدية أن الأعمال شملت كذلك إزالة جميع الملصقات الإعلانية العشوائية من المنطقة المذكورة والتي بلغ عددها 300 ملصق.