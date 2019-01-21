بحث تمديد سريان تصاريح «مواقف» المواطنين إلى 5 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

قال محمد درويش القمزي، مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي لـ«البيان»: «إنه سيتم دراسة زيادة مدة سريان تصاريح «مواقف» لكل مواطن يملك أو يسكن في «فيلا» إلى 5 سنوات من تاريخ صدور التصريح، بدلاً من سنة واحدة».

جاء ذلك على هامش لقاء نظمته دائرة النقل في أبوظبي مع المواطنين بالتعاون مع مجلس المنهل في أبوظبي، للتعريف بآلية تطبيق مواقف في الأحياء السكنية.

واستمع القمزي خلال اللقاء إلى طلبات وآراء المواطنين، موضحاً أن العاملين في الدائرة حريصون على التواصل مع الجمهور؛ لإيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تخدم مصالحهم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن إدارة «مواقف» ستشرع في تخصيص يوم لحضور أحد موظفيها لإنهاء كافة المعاملات الخاصة بسكان منطقة الفلل السكنية.

وأكد أن الدائرة ستبدأ في دراسة إلغاء المخالفات التي تم تحريرها بحق سكان الفيلا، نتيجة تأخر أصحابها في إجراءات إصدار تصاريح خاصة بمركباتهم، داعياً المواطنين إلى جمع تلك المخالفات وتسليمها إلى «مواقف» للتدقيق فيها وفقاً للأنظمة المتبعة، ومن ثم إلغائها.

ومن جانبه أكد المهندس خميس حمد الدهماني، رئيس فريق مواقف بدائرة النقل، أنه يجوز لساكني الفلل تقديم طلب تصريح «سكان» للأقارب من الدرجة الأولى إلى الرابعة القاطنين في نفس المسكن، بعد إرفاق المستندات المطلوبة، داعياً أصحاب المركبات الذين لم يحصلوا على تصاريح، التقدم بطلب التسجيل تجنباً للمخالفات.

وشدد على أن الاستراتيجية المستقبلية لنظام «مواقف» تقوم على اتباع تطبيق أفضل الأنظمة والخدمات للجمهور بشكل مستمر، ودراسة سبل تطويرها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدائرة النقل المتمثلة في تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وتعزيز رضا المتعاملين والمجتمع وتحقيق السعادة لهم.