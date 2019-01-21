«طرق دبي» تطلق 6 خطوط جديدة للحافلات العامة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي 6 خطوط جديدة للحافلات العامة، وطوّرت خطاً آخر لتعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل دبي ومع الإمارات الأخرى، بما ينسجم واهتمام الهيئة المستمر في إسعاد رواد وسائل النقل الجماعي، وكذلك الطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة بشكل خاص.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة: «تحرص مؤسسة المواصلات العامة دائماً على توسيع وتطوير شبكة خطوط الحافلات داخل إمارة دبي وشبكة الحافلات، التي تربط دبي بالإمارات الأخرى، وتجري بين فترة وأخرى دراسات ومسوح ميدانية للوقوف على احتياجات مستخدمي وسائل النقل الجماعي في إمارة دبي من خدمات النقل الجماعي لتلبيتها بأسرع وقت ممكن».

وأوضح شاكري، أن الخطوط الستة الجديدة للحافلات هي: خط (E411) الذي ينطلق من محطة مترو اتصالات إلى إمارة عجمان، وخط (F02) من محطة مترو اتصالات إلى منطقة محيصنة، وخط (50) من المدينة العالمية محطة السوق الصيني (2) إلى (بوابة الخيل 1) عن طريق واحة السليكون ومول دبي والخليج التجاري. وقال، «كما قلَّلنا زمن التقاطر من (60) دقيقة إلى (30) دقيقة على خط (F55) بين محطة مترو ابن بطوطة ومطار آل مكتوم».

وأضاف: «أما الخطوط الثلاثة الأخرى الجديدة، فيتم تشغيلها أيام الجمعة فقط وهي: خط (118) من محطة مترو الراشدية إلى محطة العوير للحافلات، وخط (34) من محطة مترو اتصالات إلى سكن العمال برايان الخوانيج (2) عن طريق محطة حافلات القصيص وخط (56) من محطة مترو دانوب إلى مركز دبي العالمي قرية الموظفين».

وتابع مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات قائلاً: «إن الهيئة تحرص كذلك على الاهتمام بمقترحات وآراء الجمهور من مختلف شرائح المجتمع فيما يتعلّق بتوسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة، وتقوم المؤسسة بإجراء استطلاعات ميدانية يستطيع من خلالها مستخدمو وسائل المواصلات العامة من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، التي يستطيعون في نفس الوقت إيصالها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة».