ترجمة فورية بلغة الإشارة في محاكم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة عن إطلاق خدمة جديدة لمتعاملي ومراجعي الدائرة والمحاكم والنيابات من أصحاب الهمم «فئة الإعاقة السمعية».

وتوفر الخدمة الجديدة الترجمة الفورية بلغة الإشارة لهذه الفئة من خلال الربط بين المؤسسّة والدائرة بواسطة دوائر تلفزيونية مغلقة، يتم من خلالها الاستعانة بكوادر «زايد العليا» من مترجمي لغة الإشارة عبر تواجدهم بمقار عملهم دون الحاجة لانتقالهم إلى مقر الدائرة.

استراتيجية

وتزامن الإعلان الرسمي أمس عن إطلاق الخدمة من الجهتين في آن واحد، حيث أطلق المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي الخدمة من مكتبه في مقر الدائرة، فيما أعلن عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة عن تدشين الخدمة من الغرفة المخصصة لذلك «غرفة ترجمة لغة الإشارة» بمقر مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة بحضور عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم ونافع الحمادي مدير الخدمات المساندة بالمؤسسة.

تجويد

وأكد المستشار يوسف العبري حرص الدائرة على تقديم خدماتها إلى كل فئات أصحاب الهمم بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة لكل فئة، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتلمس الاحتياجات الواقعية لمختلف فئات المجتمع، وتلبيتها بما يتوافق مع طبيعة كل فئة ومتطلباتها، وذلك في إطار سعي الدائرة الدائم نحو تجويد خدماتها وإسعاد المتعاملين.

وأشار المستشار العبري إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي تعمل تحت مظلة رؤية حكومة أبوظبي، ووفق خطة متكاملة لدعم أصحاب الهمم وتقديم خدمات عدلية وقضائية متخصصة تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى تخصيص العديد من مشاريع المسؤولية المجتمعية في الدائرة، لدعم هذه الفئة، والمساهمة في جهود تمكينها في المجتمع.

استثمار

من ناحيته قال عبدالله عبد العالي الحميدان إن «زايد العليا» إحدى المؤسسات المنفذة لسياسات وبرامج حكومتنا الرشيدة لخدمة تأهيل ورعاية وتعليم أصحاب الهمم لتحقيق هدف الحكومة في أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي 2030، تستثمر الدعم الكبير من القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سموّه المستمرة لمشاريع المؤسسة، لتحقيق خطوات نوعية باستثمار التقدم التكنولوجي في هذا المجال لصالح أصحاب الهمم وأسرهم.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على ما تقدمه دائرة القضاء في أبوظبي وفقاً لتوجيهات سموه من خدمات إلى أصحاب الهمم، وقال: «إن المؤسسة تتعاون مع الدائرة لتقديم دورات لتعليم وتأهيل موظفي الدائرة لتعلم لغة الإشارة لفئة الصم حتى تسهل تواصلهم مع المراجعين والمتعاملين معها من تلك الفئة».

تأهيل

وأكد الحميدان أن المؤسسّة تسعى في كل المشاريع والمبادرات التي تطلقها لتحقيق أفضل طرق تأهيل ورعاية منتسبيها من أصحاب الهمم وفقاً لتنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تعمل على تطوير برامجها وفق عمليات وخدمات متكاملة لأصحاب الهمم، ولتحقيق هدف الحكومة في التنمية الاجتماعية التي تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، وذلك بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

توفير

تساهم خدمة الترجمة الفورية عبر الربط الإلكتروني، في توفير الوقت والجهد على أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وتنهي معاناة انتظار توفير مترجم لغة الإشارة عند إنجاز أي معاملة أو إجراء قضائي.