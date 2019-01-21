سعود بن صقر يتقبل تعازي حمد الشرقي وعبدالله المعلا في وفاة نورة القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

تقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، تعازي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في وفاة المغفور لها الشيخة نورة بنت حميد القاسمي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة - خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة السيح في رأس الخيمة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعموم القواسم الكرام، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، تعازي سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة نورة بنت حميد القاسمي.

تعازٍ

وأعرب سمو نائب حاكم أم القيوين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعموم القواسم الكرام، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما تقبّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التعازي من الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس جمعية أم القيوين الخيرية، ومن معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين.

كما قدّم واجب العزاء إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بالدولة.

حضور

وتقبل التعازي، إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ جاسم بن حميد القاسمي، وعدد من شيوخ القواسم.