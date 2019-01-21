نهيان بن مبارك يقدم العزاء في وفاة صبيحة الكتبي ووالدة محمد المحمود البلوشي

المصدر: العين - وام

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المرحومة صبيحة بنت عبد الله بالرشيد الكتبي.

وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطائح بالشارقة، يرافقه الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، عن صادق عزائه ومواساته إلى زوج الفقيدة علي بالرشيد الكتبي وأولادها وذويها.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء إلى السفير محمد أحمد المحمود البلوشي في وفاة والدته. وأعرب معاليه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الصاروج في العين عن خالص عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.