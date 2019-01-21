قائد شرطة رأس الخيمة يقدّم كتاب «قصتي» للمديرين والموظفين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قدّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، جديد إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتاب «قصتي.. خمسون قصة في خمسين عاماً»، هذا الكتاب الثّري الذي يؤرّخ السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى المديرين العامّين وكبار ضباط القيادة وبعض زوارها.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة حرصه على دعم وتشجيع منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الاهتمام بالقراءة وتنمية الفكر والثقافة لدي الجميع، من خلال دعم مبادرات المعرفة المتمثلة في نشر الكتب التثقيفية التي تتصدر الساحات الأدبية والفكرية بأسلوبها ووضوح رؤيتها، مثل كتاب «رؤيتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان خريطة طريق في فن القيادة، وتلقفته الأيادي على مستويات عدة وفي بلدان مختلفة، لما تضمنه من فكر رائد ورؤية ثاقبة، وعمل الكثيرون على الاستفادة من تلك الأفكار النظرية، ليعقبه بعد ذلك كتابه الجديد على الساحة «قصتي.. خمسون قصة في خمسين عاماً»، الذي يسرد خلاله العديد من التجارب والخبرات التي مر بها سموّه على مدى أعوام عدة في حب الوطن وأمته، موجهاً بذلك رسالة إلى سمو ولي العهد، وإلى كل قادة المستقبل العرب، ليستفيدوا من هذه الدروس والتجارب المتميزة.

وأضاف اللواء علي بن علوان النعيمي أن توزيع كتاب «قصتي» على منتسبي القيادة العامة وزوارها قد جاء ضمن إطار حرص شرطة رأس الخيمة على دعم المبادرات والأجندة الوطنية، ودعم رؤى القيادة والاستفادة من تجاربها الرائدة التي أسهمت في وصول الدولة إلى مكانة مرموقة عالمياً وإقليمياً بين دول العالم.