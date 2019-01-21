حاكما عجمان وأم القيوين يتقبلان التعازي بوفاة نيلا النعيمي

المصدر: أم القيوين - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، صباح أمس التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي، وذلك بخيمة العزاء في منطقة المدر في أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو حاكم أم القيوين مساء أمس التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة نيلا بنت راشد النعيمى، من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

مواساة

وعبر سموهما عن صادق العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها الشيخة نيلا بنت راشد المعلا.. سائلين المولى القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ مروان بن راشد المعلا.

كما قدم التعازي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

عزاء

وأعرب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - خلال زيارتهما خيمة العزاء - عن صادق العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعرب نائب حاكم أم القيوين والمعزون عن صادق العزاء والمواساة إلى شيوخ آل النعيمي وآل المعلا.. سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي جمعة الماجد، وكبار رجالات الدولة ورجال الأعمال ورؤساء ومديرو الهيئات والبنوك والشركات والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم أم القيوين والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا وذوي الفقيدة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

واجب

كما قدم واجب العزاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وكبار المسؤولين ورؤساء ومديرو المؤسسات والشركات والجامعات ورجال الأعمال والمواطنون وأبناء الجاليات المقيمة بدولة الإمارات.

وتقبل العزاء الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بأم القيوين، والشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.