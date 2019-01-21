3 سنوات مهلة لتوحيد معايير مستشفيات أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

منحت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، مهلة 3 سنوات للمستشفيات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأن تطبيق «المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات»، اعتباراً من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء في 15 أكتوبر 2018.

تعاون

وأكد محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة ـ أبوظبي، أن العمل بالمعايير الموحدة للمستشفيات سيتم كحد أدنى، ولا يحول ذلك دون تطبيق معايير أعلى معمول بها في دائرة الصحة، مشيراً إلى أن الدائرة اعتمدت المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الصادرة عن مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام القرار رقم «47» لسنة 2018، في إطار التعاون والتنسيق المثمر بيننا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل القطاع الصحي في الدولة.

وقد تولّت الجهات الصحية في الدولة، ممثلةً في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة ـ أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، إعداد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، لتمثل أحد الإنجازات البارزة للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الدولة.

جودة الخدمات

وبحسب قرار مجلس الوزراء، «ستطبق المعايير الوطنية الموحدة على كل المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة ما دامت تخضع للترخيص من جانب الجهات الصحية في نطاق اختصاصها الجغرافي، ويتعين على كل المستشفيات الالتزام بهذه المعايير بما في ذلك المستشفيات العامة والمتخصصة الحكومية منها وشبه الحكومية والخاصة والمستشفيات التي تعمل في المناطق الحرة باستثناء سلطة مدينة دبي الطبية».

وتعد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الركيزة الأساسية للمعايير المطبقة في المستشفيات من حيث جودة توفير الخدمات وسلامة المرضى ومختصي الرعاية الصحية، إضافة إلى متطلبات تصميم المستشفيات وفقاً للقوانين الاتحادية، وبالاسترشاد بالمعايير الدولية لاعتماد المستشفيات، كما توفر أساساً للهيئات المختصة لتقييم أداء المستشفيات في نطاق اختصاصها الجغرافي للتأكد من تقديم الخدمات بأمان وكفاءة، وأيضاً مساعدة المستشفيات على تطوير نظم إدارة الجودة، وتقييم كفاءتها لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للهيئات المختصة.

وتكون الجهات الصحية المختصة هي الجهات المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة كل المنشآت الصحية ومختصي الرعاية الصحية في الدولة كل منها وفق اختصاصها الجغرافي.

تصميم المستشفى

ويتضمن الفصل الأول من المعايير الوطنية الموحدة «متطلبات تصميم المستشفى».معايير الرعاية فيما اشتمل الفصل الثاني على «معايير الرعاية بالمستشفى»، وركز على توفير معايير رفيعة الجودة وبيئة صحية سليمة للمرضى في الأوقات كافة، ويتعين أن تشمل رعاية المرضى رعايتهم من وقت دخولهم إلى المستشفى حتى خروجهم أو نقلهم إلى منشأة أخرى، وضمان سرية كل المعلومات للمرضى خلال تلقيهم العلاج.