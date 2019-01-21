جمعية القوات المسلحة تدعم مشروعات صندوق الزكاة

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت جمعية القوات المسلحة التعاونية تبرعاً عينياً لدعم المشروعات الخيرية والإنسانية التي ينفذها صندوق الزكاة، وذلك في إطار حرصها على تقديم العون والمساندة للفئات المسجلة في الصندوق بأبوظبي.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، مفتاح خميس النعيمي مدير عام جمعية القوات المسلحة التعاونية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة خدمات المزكين وتنمية الإيرادات، والدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة خدمات مستحقي الزكاة، وسالم صالح سعيد مدير مكتب الأمانة العامة في الصندوق.

وأثنى المهيري على تقديم الجمعية تبرعها وقيمته نحو 397 ألف درهم، وتعد أولى التبرعات خلال عام التسامح 2019.

ومن جهته أشاد النعيمي بالدور والخيري الذي يضطلع به صندوق الزكاة.