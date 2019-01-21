القمر الصناعي «DM SAT1» يطور خارطة جودة الهواء في دبي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

يستعد مركز محمد بن راشد للفضاء وبلدية دبي لإطلاق القمر الصناعي البيئي «DM SAT1»، الذي تمتلكه البلدية، خلال العام الجاري، حيث يعتبر أول قمر صناعي نانومتري بيئي للبلديات على مستوى الوطن العربي، ويستهدف رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية باستخدام تكنولوجيا الفضاء، وتوظيفها في مجال إيجاد الحلول لتحديات تلوث المدن والتغير المناخي، كما سيساعد القمر على تطوير خارطة جودة الهواء في الإمارة، ودراسة التغيرات الموسمية لمستويات ملوثات الهواء وطبيعة تأثيراتها وتحديد مصادرها.

ربط إلكتروني

وبدأت فكرة إطلاق القمر منذ أكثر من عامين، حيث تم تخصيص لجنة فنية لإدارة مشروع القمر الصناعي البيئي، تضم في عضويتها مختصين من إدارة البيئة في بلدية دبي، وإدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، فيما أوكل للمركز عملية المتابعة والإشراف على تصنيعه، الذي يتم بالتعاون مع جامعة تورنتو في كندا.

كما يوجد فريق من مركز محمد بن راشد للفضاء يعمل على مراجعة التصاميم ومراحل الإنجاز، وصولاً للإطلاق، ومن ثم تبدأ عملية استلام الصور الفضائية، حيث سيقوم الفريق المختص بتحليل نتائجها، وتطوير التطبيقات الخاصة بهذه المعلومات.

فيما سيكون هناك ربط إلكتروني بين مركز محمد بن راشد للفضاء وبلدية دبي يتيح إرسال المعلومات التي يتم تحليلها للجهات المختصة في البلدية والمعنية بها، فيما سيتم ربط هذه المعلومات بخرائط توضح التفسيرات العلمية المطلوبة لأي ظاهرة، لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الفعالة.

وتعد البيانات التي ستنتجها الصور الفوتوغرافية والدراسات الميدانية والمعلومات عبر الأقمار الاصطناعية، محورية جداً، وحجر زاوية في ما يتعلق باتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بظاهرة ما، خاصة هذا المشروع الذي يعتبر نموذجاً للتعاون بين المركز والجهات الحكومية والخاصة، لاستغلال تكنولوجيا الفضاء في القطاعات ذات الارتباط المباشر بحياة الإنسان، والمساهمة في بناء مدن المستقبل.

وتتيح هذه المشروعات فرصة مهمة لبناء القدرات البحثية والفنية، ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي للدولة، كما أن التكلفة الفعلية لمثل هذه النوعية من الأقمار، تعتبر قليلة، مقارنة بنظيراتها، فضلاً عن تقنياتها المتطورة التي تتميز بها.

تدريب

ويبلغ وزن القمر الصناعي البيئي 15 كيلوغراماً، وسيشكل قيمة مضافة للإمارات وإمارة دبي في مجال الرصد الفضائي البيئي، كونه سيسهم في تعزيز الشراكة والتعاون المعرفي في مجال تبادل البيانات البيئية، وإجراء الدراسات والأبحاث المختلفة، مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الدولي، ومنها منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال البيئي والصحي، وكذلك الجهات الإقليمية والاتحادية والمحلية ذات الصلة، فضلاً عن الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث وغيرها.

وسيقدم مركز محمد بن راشد للفضاء التدريب اللازم، والذي يسهم في بناء وتطوير القدرات التقنية والفنية لدى المختصين في بلدية دبي في مجال الإدارة والاستخدام الفعّال للقمر، وضمان التوظيف الأمثل للمخرجات، من معلومات وبيانات في المجالات المتفق عليها، والتي تتمحور حول إيجاد الحلول لتحديات التغير المناخي.

وتعتبر الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإمارات لاستشراف المستقبل وعلومه، خاصة في مجال الاستدامة، دافعاً مهماً للبدء في هذا المشروع، خاصة أنه الأول عربياً، ويعتبر قفزة نوعية في مجال الرصد البيئي، حيث سيقوم القمر بتوظيف أحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي، لرصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المناخي، والتي تعد من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم، كونها تهدد استدامة النظم البيئية والموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض.

وتطور الإمارات إمكانات الجهات الحكومية بشكل متواصل لتقود حركة الابتكار العالمي ضمن قطاعاتها، وذلك عبر تطوير وتوظيف الجيل القادم من نماذج العمل والتكنولوجيا، خاصة الفضائية منها، وذلك لضمان تنافسية الدولة ضمن هذه القطاعات على مستوى العالم.

وتميز قطاع الفضاء في الدولة بفضل المشاريع المتعددة والنوعية، التي تعد مغذياً رئيسياً لدفع حركة البحث العلمي وتحقيق الابتكار التكنولوجي، فضلاً عن تعزيز تكنولوجيا قطاع الفضاء في قطاعات استراتيجية مهمة، مثل البيئة وغيرها، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة لتدريب الموارد البشرية، وتحقيق العوائد الاقتصادية.

تبادل الخبرات

ويتعاون مركز محمد بن راشد للفضاء مع جامعة تورنتو في كندا لتعزيز الاستفادة في مجال تبادل الخبرات وتطوير الكوادر الإماراتية، فيما سيقوم المركز بمراجعة التصاميم التي سيتم تنفيذها، وتطوير التطبيقات والاستخدامات التي يتميز بها القمر البيئي، وذلك خلال مرحلة استلام الصور الفضائية وتحليل المعلومات.

وسيكون من اختصاصات المركز تطوير الأنظمة والمحطات الأرضية التابعة لبلدية دبي، التي تقيس نسب التلوث، حتى تكون هناك صورة شاملة لرصد أو تفسير أي ظاهرة مناخية في الإمارات، خاصة أنه سيشرف على تشغيله وإدارته كوادر إماراتية تتميز بحرفيتها في هذا القطاع.

أحدث المعايير

وتتميز الإمكانات الفنية للقمر الصناعي بأن له عدداً من السمات والإمكانات الفريدة، التي تستخدم قدرات الجيل الأحدث من الأقمار الصناعية، ومنها تغطيته مساحات شاسعة، برية وبحرية، وقدرته على الدوران حول الأرض بمعدل 14 مرة خلال اليوم الواحد، إضافة إلى قدرته على رصد نفس الموقع أكثر من مرة، خلال مدة لا تتجاوز 3- 5 أيام.

كما يتميز القمر الصناعي بقدرته على العمل ضمن عدة حزم طيفية «Bands»، وتحديداً الحزمة البصرية «Visual»، والحزمة تحت الحمراء، كما أن عملية الرصد تتم من خلال 3 حزم طيفية، هي الزرقاء والحمراء وتحت الحمراء، فضلاً عن أن عملية التصنيع ستتم وفقاً لأرقى وأحدث المعايير والتقنيات العالمية في هذا المجال.

ويحتوي القمر على كمبيوترين، يعمل أحدهما على تأمين الاتصالات الأرضية وتخزين البيانات، والآخر على التحكم في المتحسسات ومشغلات ميكانيكية، وهي مسؤولة عن التوجيه الدقيق للقمر خلال الرصد، فيما يتم تزويد القمر بالطاقة، عن طريق ألواح تخزين الطاقة الشمسية، كما أنه يعمل على رصد وقياس الجسيمات العالقة في الجو، وهذا النوع من البيانات مهم في مجال الرصد البيئي للملوّثات المنبعثة إلى بيئة الهواء.

ويتميز القمر أيضاً بقدرته على توفير بيانات فضائية لعملية الرصد، حتى مع وجود العواصف الرملية، التي تعد قيمة مضافة؛ نظراً لأهمية الحصول على مثل هذه البيانات في مثل هذه الظروف، إضافة إلى الإمكانية العالية لاستخدامها في الدراسات والأبحاث البيئية.

وسيرصد القمر ويوفر البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة، التي تعد المسبب الأساسي لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال منصة تحميل ثانوية، يتم تركيبها على الهيكل الأساسي للقمر الصناعي، ما يتيح إمكانية عالية لدراسة طبيعة وحجم التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي في دبي، وبالتالي تحديد المبادرات والبرامج والمشاريع اللازمة للمساهمة في تخفيف والتكيف مع هذه الظاهرة.

ويركز القمر البيئي على رصد حزمة واسعة من البيانات الهامة ومتعددة الاستخدامات في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، ومنها رصد وقياس الجسيمات العالقة في الجو، والتي تنتج عن انبعاثات عوادم المركبات والوسائل البحرية والمواقع الصناعية والغبار، ما يسهم في دراسة وتحليل ظواهر بيئية بحرية، مثل الازدهار الطحلبي والمد الأحمر، فيما ستتيح البيانات التي يتم الحصول عليها من القمر، إمكانية التصحيح الجوي لمعالم الأرض، التي تم رصدها بتقنية الاستشعار عن بُعد، مع القدرة على مقارنة نسبة تركيز الجسيمات العالقة في طبقات الجو العليا، مع نظيرتها المرصودة من المحطات الأرضية.