«الإمارات للصرافة» تتبرع بمليون درهم لتعليم «فتيات أوغندا»

المصدر: دبي - البيان

تبرعت شركة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» بمبلغ مليون درهم لصالح مؤسسة دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد العالمية، لدعم برامجها التي تهدف إلى تعزيز مهارات العلوم والتكنولوجيا لدى الفتيات في أوغندا، وتأتي هذه المساهمة ضمن التزام سابق تقدمت به «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» بقيمة 10 ملايين درهم إماراتي خلال عام لدعم مهمة دبي العطاء لإحداث تغيير في حياة الأطفال والشباب المحرومين في البلدان النامية من خلال التعليم.

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «يمثل الدعم المستمر لمجموعة «الإمارات للصرافة» قيمة كبيرة لمهمتنا». وقال المدير والرئيس التنفيذي لشركة «فينابلر القابضة» الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات للصرافة» بروموث مانغات: «ملتزمون بخلق الفرص للمجتمعات».