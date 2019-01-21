9.74 ملايين درهم تكلفة بناء وقف «بر الوالدين» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، أن كافة الجمعيات الخيرية المنتشرة في الدولة تجد الدعم والرعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات للجمعيات الخيرية، والعمل على تسخير كافة الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

مثمّناً توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ودعم سموه المتواصل للجمعية لتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين، ومساعدة المتضررين، والوقوف على احتياجاتهم، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الوقف الخيري «بر الوالدين»، والذي كلف بناؤه 9 ملايين و740 ألفاً و294 درهماً، كما تم مناقشة بناء وقفي جديد تحت اسم «وقف الأيتام»، والذي رصد له كلفة تقديرية 8 ملايين درهم.

وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية تحرص على تبني وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح، مبيناً أن الجمعية صرفت خلال 2018 أكثر من 13 مليوناً و630 ألفاً و700 درهم على الأسر المتعففة، وطلبة العلم من مدارس وجامعات، إضافة إلى توزيع الزكاة السنوية وخلافها من المساعدات.

وأوضح عيسى بلحيول مدير الجمعية، أنه تم وضع خطة مستقبلية للمشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.