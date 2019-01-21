انطلاق ملتقى الشارقة للعمل التطوعي اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

ينطلق اليوم الاثنين ملتقى الشارقة للعمل التطوعي؛ في نسخته الأولى، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، تحت شعار: «الفرص والتحديات» حيث تنظمه جائزة الشارقة للعمل التطوعي للوقوف على أبرز مستجدات العمل التطوعي وعرض نجاحات وتجارب المؤسسات المتخصصة ورواد العمل التطوعي من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال جاسم الحمادي، أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي: «نأمل من هذا الملتقى الخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في تعزيز منظومة العمل التطوعي».