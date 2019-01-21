شراكة وتعاون بين «زايد الإنسانية» و«الفجيرة الخيرية»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مذكرة تفاهم مع جمعية الفجيرة الخيرية بهدف بناء شراكة بين الطرفين في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وإرساء دعائم التعاون المشترك بما يسهم في نشر الخير بين أفراد المجتمع.

ووقع مذكرة التفاهم كل من حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعلي بن عباد العبدولي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، في مقر المؤسسة في أبوظبي بحضور سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات المشتركة، وتبادل الرأي والمشورة.