عطاء «دار البر» يغطي 17 دولة خلال 2018

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر، على مدار العام 2018، رحلات إنسانية وزيارات ميدانية إلى 17 دولة في 3 قارات، هدفت إلى مد يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين، وتعزيز مشاريع التنمية فيها، وأسفرت عن متابعة وتقييم 247 مشروعاً خيرياً وإنسانياً وتنموياً، والالتقاء بـ 310 أيتام، ممن تكفلهم الجمعية، وطلبة العلم، الذين ترعاهم، والاطلاع على أحوالهم عن كثب.

وأوضح عمران محمد عبد الله، رئيس قطاع المشاريع الخيرية، عضو مجلس الإدارة في دار البر: «أن رحلات البر والإحسان نفذت تحت مظلة ومتابعة 6 سفارات للإمارات في الدول والمناطق المشمولة، وبالتعاون والتنسيق مع 19 هيئة خيرية ومؤسسة إنسانية، من شركاء الجمعية، في الدول، التي غطتها تلك الرحلات».