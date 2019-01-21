«أبوظبي للمعاشات»: تقديم خدمات لـ11054 متقاعداً 2018

المصدر: أبوظبي - وام

حقق صندوق أبوظبي للمعاشات، خلال العام الماضي، العديد من الإنجازات، فقد بلغ عدد المتقاعدين المشمولين بخدماته التقاعدية 11 ألفاً و54 متقاعداً، بينهم 1184 من المتقاعدين حديثاً حتى نهاية نوفمبر الماضي، بينما بلغ إجمالي المستحقين 9 آلاف و536 موطناً ومواطنة، منهم 637 من المستحقين حديثاً، فيما بلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم لدى الصندوق، حتى نهاية 2018، 88 ألفاً و662 مواطناً ومواطنة، منهم 4,846 مؤمّناً عليه حديثاً، فيما وصل إجمالي جهات العمل المسجّلة خلال الفترة ذاتها إلى 1214 جهة عمل.

ومن أبرز إنجازات الصندوق إتمام عملية التحول الرقمي بشكل كامل في تقديم خدمات الصندوق، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى تحسين العمليات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وفي إطار تحسين الخدمات وإسعاد المتعاملين، أطلق الصندوق نسخة جديدة من الخدمات المقدمة لهم عبر القنوات الرقمية هذا العام، إذ تم تحديث جميع الخدمات خلال الربع الأول من العام، ونجح الصندوق في تطبيق خطة التحول الرقمي وتقديم جميع خدماته إلكترونياً بنسبة 100%.

وأكد الصندوق استمرار دور مشروع الاستغناء عن الإقرار السنوي لإثبات استمرار صرف المعاش التقاعدي «الربط الإلكتروني» الذي دشّنه الصندوق عام 2011، في تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، إذ أسهم في تغطية 95% من البيانات المطلوبة للإقرار سنوياً، وكذلك الإسهام في تحديث بيانات استحقاق المعاش التقاعدي بنسبة 100% بشكل فوري.

وأدى المشروع إلى اختصار خطوات إتمام المعاملة من 6 خطوات إلى خطوة واحدة، والاستغناء نهائياً عن ضرورة الحضور وطلب مستندات من المتعاملين، بعد أن كانت المعاملة الواحدة تحتاج إلى استيفاء 6 مستندات، ما أدى إلى اختصار وقت المتعاملين وموظفي الصندوق.

ونجح المشروع نجاحاً باهراً خلال العام الماضي، إذ ارتفعت دقة البيانات من 97% إلى 99.47 %، ما أسهم في ارتفاع نسبة رضا المتعاملين من 79% إلى 87.2%، فيما ارتفعت معدلات رضا المتعاملين عن سرعة صرف المعاش التقاعدي من 82.4 إلى 90.7%.

واستحدث صندوق أبوظبي خدمة الموظف الافتراضي «راشد»، ليكون أول موظف افتراضي ينضم إلى فريق إسعاد المتعاملين في الصندوق، وذلك في إطار سعي الصندوق المتواصل نحو تطوير خدماته باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية التي تتواكب مع استراتيجية الدولة.

ويواصل جهوده الإلكترونية الرامية إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع تدعم خريطة طريق التحول الرقمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكل فئة من فئات المتعاملين والجهات المشتركة لدى الصندوق، بهدف دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم.

واستمر الصندوق في تقديم خدماته الاجتماعية للمتقاعدين من خلال عشرات المزايا والمنافع الاجتماعية، التي وفرها للمتعاملين، عبر برنامج «فزعة»، بالتعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، إذ استفاد منه على مدى العام الماضي 2000 من المتقاعدين والمستحقين المشتركين لدى الصندوق.

وتتويجاً لجهوده، حصل الصندوق على عدد من الجوائز منها حصوله عن جدارة واستحقاق جائزة «الجدارة» لأفضل ممارسات الضمان الاجتماعي على مستوى دول آسيا والمحيط الهادي، وفق ما أعلنته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، التي اعتبرت أن اعتماد نظام العمل الخاص بالصندوق القائم على الربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، نموذجاً لأفضل ممارسات التقاعد بين الدول الأعضاء بالجمعية.