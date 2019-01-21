شرطة دبي تعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها

المصدر: دبي - البيان

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات الدورة الواحدة والعشرين لمعرض «إنترسك» لصناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق عبر ثلاث منصات ضمن المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض فيه أحدث ابتكاراتها في الخدمات الذكية لأفراد المجتمع، وأهمها مركز الشرطة الذكي الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، وطائرات «الدرونز» والسيارات الفارهة.

وأكد الرائد عبد الباسط علي عبد الرحمن، المنسق العام للمعارض في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تشارك في معرض «انترسك» لعكس الصورة المشرقة والخدمات الأمنية والذكية التي توفرها شرطة دبي لأفراد المجتمع والجمهور من أجل تيسير الخدمات عليهم وإسعادهم تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

وبين أن شرطة دبي تحرص على المشاركة في المعرض باعتباره واحداً من أفضل معارض الحلول الأمنية والسلامة والحماية من أجل عرض إمكانياتها وابتكاراتها الذكية والمستشرفة للمستقبل والمواكبة لتحدياته.

مشيراً إلى أن شرطة دبي حرصت هذا العام على التركيز على أحدث ابتكاراتها المتمثلة في مركز الشرطة الذكي وطائرات الدورنز، فضلاً عن السيارات الفارهة ومشروع «عيون» إلى جانب استعراض جميع الخدمات الذكية المتوفرة على تطبيق شرطة دبي وفِي مركز الشرطة الذكي.

وأكد الرائد عبد الباسط أن شرطة دبي قطعت شوطاً كبيراً في الابتكار واستشراف المستقبل في خدماتها والحلول الأمنية التي توفرها، ما جعلها محط أنظار لكثير من زوار المعرض، وشهدت منصتها إقبالاً كبيراً، الأمر الذي ينعكس على سمعتها الريادية على مستوى العالم.