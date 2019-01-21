«تنظيم الصناعة الأمنية» تطلق مبادرات لتطوير القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في معرض انترسيك 2019 في دورته الـ 21، وتطلق ضمن المعرض مبادرات تساهم في تطوير القطاع الأمني الخاص.

وتستعرض المؤسسة أبرز خدماتها الأمنية وخططها الاستراتيجية لرسم الصورة الأمثل للأمن في مدينة دبي، حيث تستهدف المؤسسة الوعي الأمني في المجتمع الإماراتي، وتأصيل الثقافة الأمنية وأنظمة الحماية لدى المختصين والجمهور

وأطلق المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة السليس، الدليل المستحدث للنظم الوقائية لتنظيم القطاع الأمني الخاص في إمارة دبي بهدف الوقاية من الجريمة والحوادث الأمنية.

ويطرح الدليل المتطلبات الأمنية والفنية للائحة التنفيذية لقطاع مقدمي الخدمات الأمنية وقطاع مستخدمي الخدمات الأمنية.