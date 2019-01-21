«رحلة المنتج المحلي» فى محاضرة بمجلس المشرف

المصدر: أبوظبي- وام

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد محاضرة بعنوان «رحلة المنتج المحلي» في مجلس «المشرف» في أبوظبي بالتنسيق مع «مركز خدمة المزارعين في أبوظبي».

واستعرض راشد عبدالله القبيسي- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بالمركز، تاريخ نشـأة المركز من أجل إحداث تغيرات جوهرية في قطاع الزراعة مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، كما يهدف المركز إلى تحقيق السياسة العامة لحكومة أبوظبي في مجال الزراعة.

وأوضح أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية والمدفوعة للمزارعين، بهدف تحسين الممارسات الزراعية، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتج المحلي وزيادته، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية من التربة والمياه واستدامتها للأجيال المقبلة، ويمكن لجميع أصحاب المزارع التسجيل إلكترونياً للحصول على هذه الخدمات عبر بوابة المزارعين بالموقع الإلكتروني، أبرزها مكافحة الآفات وحراثة وتسوية التربة.

ولفت أن من بين خدمات مكافحة الآفات مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومكافحة حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة، ومكافحة حفار عذوق النخيل، ومكافحة حشرة الحميرة، ومكافحة عنكبوت الغبار، وصيانة المصائد والفرمونية لسوسة النخيل الحمراء، فيما يمنح المركز شهادة الممارسات الزراعية الجيدة للمزارع العاملة في نطاق إمارة أبوظبي، والتي تطبق المعايير العالمية في الزراعة.

من جانبه أكد ظافر القاسمي- مدير إدارة العمليات والتجارة في مركز خدمة المزارعين أن الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لمركز خدمات المزارعين.