«بيئة أبوظبي» تطلق برنامج «تواصل مع الطبيعة»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت هيئة البيئة ـ أبوظبي، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أمس الأول في حديقة أم الإمارات بإمارة أبوظبي مبادرة «تواصل مع الطبيعة» وهي مبادرة وطنية تثقيفية وبيئية، تهدف إلى تشجيع الشباب الإماراتي بين عمر 15 و24 عاماً على استكشاف البيئات الطبيعية في الإمارات، والتعرف على الحياة البرية الغنية وموائلها وبيئاتها الفريدة.

تتيح هذه المبادرة الفرصة لأعضائها للمشاركة في رحلات مليئة بالمغامرات المثيرة، وتعزيز مهاراتهم من خلال الانضمام إلى دورات ستقام طوال العام عبر التسجيل بالموقع الإلكتروني لمبادرة تواصل مع الطبيعية.

كما توفر منصة البرنامج الرقمية الجديدة للأعضاء إنشاء صفحات شخصية (عامة أو خاصة)، وإكمال التحديات الافتراضية للوصول إلى مستويات جديدة، والفوز بجوائز، والوصول إلى مركز المعرفة الذي يعد مكتبة إلكترونية تحتوي على تسجيلات صوتية، وصور، وكتب إلكترونية، ومدونات، وفيديوهات، وتقارير ورسوم إنفوغرافيك، ومواد تعليمية خاصة مثل أدلة التعلم والألغاز.

وتعليقاً على المبادرة، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي بالإنابة: «ستسهم مبادرة تواصل مع الطبيعة في تعزيز علاقة أجيالنا القادمة ببيئتهم، من خلال رحلة مليئة بالاستكشاف والتعلم.

وقد طورنا بالتعاون مع شركائنا، برنامجاً جذاباً للشباب الذين نستهدفهم من خلال نهج تفاعلي ومبتكر بالفعل. وسيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز ثقافة احترام الطبيعة والالتزام بالاستدامة البيئية بين الشباب الإماراتي، وهي قيم يجب أن تُطبق عملياً في حياتهم اليومية».

4 أنواع

وتصنف نشاطات الأجندة السنوية لبرنامج «تواصل مع الطبيعة» ضمن أربعة أنواع من التجارب المبنية على الطبيعة في 30 موقعاً في أنحاء الإمارات، وهذه التجارب الأربع هي المغامرة، والإبداع، والتراث، والحفاظ على البيئة، تشمل النشاطات المقرر عقدها في الشهر القادم، جولة على قارب الداو (قارب خشبي تقليدي) للغوص من أجل اللؤلؤ، ورحلة اصطياد السمك وإطلاقه، وجمع المخلفات البلاستيكية من الشاطئ، ورحلة ليلية بالكاياك، ودورات الصمود في الطبيعة، وورش عمل لتصوير الحياة البرية.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، مدير عام «جمعية الإمارات للطبيعة»، الثقافة الإماراتية معروفة بقصصها الرائعة وحرفها وتقاليدها، ومعظمها يعود إلى وجود علاقة عميقة مع الطبيعة يعتمد برنامج «تواصل مع الطبيعة» على ثلاث ركائز أساسية هي الاستكشاف والتمكين والتفاعل.