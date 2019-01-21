إغلاق منشأة «شهزاد أحمد للخضار والفواكه» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة «شهزاد أحمد للخضار والفواكه» والواقعة في شارع الميناء بمدينة أبوظبي، وتحمل الرخصة التجارية رقم CN-1070376 وذلك نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بالأنظمة والمتطلبات الخاصة، بضمان سلامة المنتج في جميع الأوقات وتكرار رصد مخالفات لبنود مختلفة إضافة إلى عدم تجاوب مسؤول المنشأة لإجراءات الجهاز.