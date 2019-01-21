ورشة في عجمان للتعريف بالمنصة الذكية للتدوير

المصدر: عجمان- البيان

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة عمل حول برنامج RRS بحضور ممثلي الشركات المعنية بالتدوير وجمعيات النفع العام في الإمارة، للتعريف بالبرنامج وأهميته في توفير منصة ذكية تُشجع على إعادة التدوير وربط الأفراد والمؤسسات للاستفادة من المنتجات القابلة للتدوير، بما يدعم مجال المسؤولية المجتمعية، ويصبّ في استدامة الموارد والحفاظ عليها.

في بداية الورشة، التي عقدت بمقر غرفة عجمان، رحب ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بالحضور، وأشاد بحرص شركات إعادة التدوير وجمعيات النفع العام بالمشاركة في برنامج RRS الهادف إلى توفير منصة ذكية تستعرض المنتجات والممتلكات المستعملة والصالحة للاستخدام، ووصولها لمستحقيها وتفعيل أداة تعزز ربط المؤسسات والأفراد وحوكمة مجال التدوير لزيادة الاستفادة المرجوة، مؤكداً على أهمية الورشة ودورها في الخروج بأفكار إبداعية تعزز من الاستفادة بالمنتجات القابلة للاستخدام وإعادة التدوير.

أولويات

وأوضح أن المركز يضع ضمن أولوياته مجال إعادة التدوير، والسعي لتنشيط هذا المجال الحيوي، داعياً أفراد المجتمع وكافة الجهات المعنية بالمشاركة في البرنامج لزيادة استفادة جميع الأطراف من خلال تحميل التطبيق RRS عبر أنظمة «أندرويد» و«آي أو إس»، بحيث يُمكن للأفراد والمؤسسات مشاركة المنتجات القابلة للتدوير .