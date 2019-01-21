4 موضوعات يناقشها منتدى الشارقة لصون التنوع الحيوي

المصدر: الشارقة- البيان

أكملت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة استعداداتها لتنظيم منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي العشرين، الذي سينطلق في الفتره ما بين 4-7 فبراير المقبل، وتناقش النسخة العشرين من المنتدى أربعة موضوعات رئيسة، هي، نقل مواقع الحيوانات في مجال صون التنوع الحيوي.

حيث سيتم في هذا الموضوع استخدام المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمراجعة عمليات نقل الحيوانات لصون التنوع في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار جوانب أخرى، مثل إعداد الحيوانات المرباة في الأسر لإطلاقها وتقييم النجاح ومراقبة عملية ما بعد الإطلاق.

وستتم مناقشة القضايا الحالية، بما في ذلك إدارة الفائض، وإعادة التأهيل، وآفات الحيوانات، ونقل الحيوانات استجابة للتنمية.

وانتهت من مختلف التجهيزات المرتبطة بكل فعاليات وبرامج المنتدى وأنشطته، حيث يناقش المنتدى الذي يقام في منتزه الصحراء على مدار ثلاثة أيام، أربعة موضوعات أساسية، هي: نقل مواقع الحيوانات في مجال صون التنوع الحيوي، ومناطق التنوع الحيوي الرئيسة، والطب البيطري في مجال صون التنوع الحيوي، والطائرات بدون طيار في مجال التنوع الحيوي، ويشارك في المنتدى أكثر من 120 خبيراً من 22 دولة.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن الشارقة تمتلك خبرة في مجال البيئة وصون التنوع الحيوي، وهي سباقة لبذل كل ما هو ممكن لتوفير الفرصة لاستعراض القضايا البيئية .