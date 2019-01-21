انطلاق «المبرمج المواطن» للاستثمار في مهارات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

انطلقت الدورة الثالثة من برنامج «المبرمج المواطن» والذي يعد ثمرة شراكة مثمرة بين «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» وبدعم من «جمعية الاتحاد التعاونية» بصفتها راعياً للبرنامج.

وجاء إطلاق هذه الدورة استكمالاً لنجاح الدورتين السابقتين في إرساء دعائم متينة، لتخريج كوادر وطنية ممكنة لتولي زمام المبادرة في تطويع التكنولوجيا المتقدمة.

حضر حفل الإطلاق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية» رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين». ومن المقرر أن تستمر الدورة الثالثة على مدى 12 أسبوعاً، على أن تختتم بـ«مسابقة هاكاثون» (Hackathon)، التي ستستمر في الفترة بين 4 أبريل و4 مايو المقبل، ليتم الإعلان عن الفائزين في حفل التخرج المقرر في 4 مايو 2019.

كما تستقطب الدورة الثالثة إقبالاً لافتاً من الموهوبين من كل إمارات الدولة، ما يعكس الثقة المتنامية بأهمية «المبرمج المواطن» الذي شكّل خطوة سبّاقة على درب تعزيز الاستثمار الأمثل في مهارات المستقبل.

جهود

وتتفرّد الدورة الثالثة بإضافة مجالين جديدين هما «إنترنت الأشياء» و«الأمن الإلكتروني»، تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى صناعة المستقبل وقيادة الثورة الصناعية الرابعة، كما تُمثل الدورة الثالثة استكمالاً لنجاح الدورة الأولى في رفد المشاركين بأساسيات لغة البرمجة وتطوير الألعاب والتطبيقات الإلكترونية وبرمجة الروبوتات الآلية، وتتويجاً لزخم الدورة الثانية التي حملت عنوان «الذكاء الاصطناعي».

وتستقطب الدورة الحالية إقبالاً لافتاً من 100 مشارك جديد في برنامج «لغة البرمجة» و32 مشاركاً في برنامج «الذكاء الاصطناعي» ممن اجتازوا برنامج «لغة البرمجة 2018» و14 مشاركاً في برنامجي «الأمن الإلكتروني» و«إنترنت الأشياء» ممن اجتازوا برنامج «الذكاء الاصطناعي 2018».

ويستند برنامج «الأمن الإلكتروني» و«إنترنت الأشياء» إلى تدريب المواهب الإماراتية الشابة على مهارات الأمن الإلكتروني المستخدمة من قبل الخبراء ورفدها بمعرفة شاملة حول مفاهيم إنترنت الأشياء وتطبيقاتها والمخاطر الأمنية.

استثمار

وأوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أنّ برنامج «المبرمج المواطن» أثبت على مدى الدورتين الماضيتين أنه رافد محوري من روافد الاستثمار في العقول البشرية والمواهب الواعدة، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «الإمارات دولة شابة وتبني مستقبلها اعتماداً على الشباب».

وقال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» ونائب رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»: «يواصل برنامج «المبرمج المواطن» تميزه في تأهيل جيل ناشئ من المبرمجين المؤهلين لقيادة ركب الابتكار التكنولوجي والمعرفي وخوض غمار المنافسة العالمية لإعلاء راية الإمارات عالمياً، استلهاماً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، الذي وجّه بضرورة الاستثمار في أفكار وتطلعات الشباب باعتباره الاستثمار الأجدى لبناء المستقبل، ونتطلع قدماً إلى تخريج نخبة من الكفاءات الشابة في الدورة الثالثة من «المبرمج المواطن»، الذي يتماشى مع مبادئ دبي الثمانية».

جولة

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه الدكتور منصور العور وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وأولياء أمور المنتسبين، بجولة تفقدية على الصفوف، للاطلاع على البرامج المختلفة التي يشملها برنامج «المبرمج المواطن» في دورته الحالية.

ويستند البرنامج المبتكر إلى نموذج التعليم المدمج المتبع لدى «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، والقائم على مرحلة التعلم الذاتي «التوعية» ومرحلة التدريب المباشر التقليدي «التطبيق» ومرحلة الدعم والتوجيه الافتراضي «المتابعة».

ويستهدف «المبرمج المواطن» تدريب الطلاب الموهوبين، من الفئة العمرية بين 7 و15 عاماً، على البرمجة بلغة الحاسوب، في خطوة سبّاقة، من شأنها تعزيز الابتكار والفضول المعرفي والتعاون لدى الطلاب.