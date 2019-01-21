تحسن صحة مواطن بعد زراعة قلب في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، تحسّن صحة المواطن سلطان المهيري، البالغ من العمر 38 عاماً، الذي أجرى عملية زرع قلب بالكامل في أكتوبر الماضي، وأوضحت أن صحة المهيري تتحسن بصورة مذهلة خلال فترة النقاهة، وذلك بعد حصوله على قلب جديد في ثاني عملية لزراعة القلب الكامل في دولة الإمارات.

وتم تشخيص قصور القلب لدى المريض للمرة الأولى وهو في سن الثلاثين، ثم تدهورت حالته كثيراً فاضطر الأطباء لزرع جهاز مساعدة البطين الأيسر ليقوم بضخ الدم والتعويض عن قصور القلب. وكان سلطان محظوظاً بتوفر قلب متبرع بعد تعرّضه للمضاعفات المرتبطة بهذا الجهاز، فأزاله الجراحون قبل الزراعة.

ويعتبر سلطان أحد أربعة مرضى، نجح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في إنقاذ حياتهم من خلال زراعة أعضاء من متبرع واحد في أكتوبر الماضي.

