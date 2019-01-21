الكشف المبكر يزيد فرص الوقاية من «سرطان عنق الرحم»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد خبراء في مبادلة للرعاية الصحية ، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، خلال حملة التوعية بسرطان عنق الرحم، أهمية برامج التطعيم والكشف المبكر لزيادة فرص الوقاية والشفاء.

‎ ويؤكد الخبراء الطبيون أنه بإمكان السيدات الوقاية من مرض سرطان عنق الرحم خلال إجراء الفحوص الدورية اللازمة للكشف عنه.

وأكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، المدير الطبي وأخصائي طب الصحة العامة في «هيلث بوينت» بأبوظبي، أن بإمكان النساء الوقاية من مرض سرطان عنق الرحم بدرجة كبيرة.

‏‎فيما قالت الدكتورة سهيلة الأميري، استشارية علم الأمراض التشريحي في المختبر المرجعي الوطني عضو فريق العمل الوطني لبرنامج فحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، إن اختبارات فحص عنق الرحم تسهم في الوقاية لكنها تحتاج إلى تحليل دقيق.