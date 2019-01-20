محمد بن زايد يستقبل وفداً من بلدية مدينة العين

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في مجلس قصر المقام ــ وفدا من بلدية مدينة العين الذي قدم للسلام على سموه يرافقه معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي.

ورحب سموه بوفد بلدية مدينة العين معربا سموه عن فخره واعتزازه بالكفاءات الوطنية ودورها في تنفيذ المشاريع التطويرية الحيوية التي تضفي البعد الجمالي والحضاري على إمارة ابوظبي وتسهم في رفد مسيرة الخير التي تشهدها دولتنا.

من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مثمناً الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم خدمات تعزز جودة الحياة في وطننا وفق أعلى المعايير العالمية ..مشيدا بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المباشرة واهتمامه بالارتقاء بمختلف الجوانب التي تمس حياة المواطن وتحقق طموحاته وتطلعاته.

حضر مجلس قصر المقام .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.