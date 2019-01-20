6 خطوط جديدة للحافلات العامة بدبي

المصدر: وام

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات (6) خطوطاً جديدة للحافلات العامة وطورت خطاً آخر لتعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل إمارة دبي ومع الإمارات الأخرى.

وأوضح عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الهيئة المستمر في إسعاد رواد وسائل النقل الجماعي وكذلك الطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة بشكل خاص.

ولفت إلى أن الخطوط الستة الجديدة للحافلات هي خط (E411) وينطلق من محطة مترو اتصالات إلى إمارة عجمان وخط (F02) من محطة مترو اتصالات إلى منطقة محيصنة وخط (50) من المدينة العالمية محطة السوق الصيني (2) إلى (بوابة الخيل 1) عن طريق واحة السليكون ومول دبي والخليج التجاري فيما تم تقليل زمن التقاطر من (60) دقيقة إلى (30) دقيقة على خط (F55) بين محطة مترو ابن بطوطة ومطار آل مكتوم " .

ونوه شاكري إلى أن الخطوط الثلاثة الأخرى الجديدة فيتم تشغيلها أيام الجمعة فقط وهي خط (118) من محطة مترو الراشدية إلى محطة العوير للحافلات وخط (34) من محطة مترو اتصالات إلى سكن العمال برايان الخوانيج (2) عن طريق محطة حافلات القصيص وخط (56) من محطة مترو دانوب إلى مركز دبي العالمي قرية الموظفين " .