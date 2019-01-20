محمد بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها جمعة سعيد العميمي في العين

المصدر: العين - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس مأدبة الغداء التي أقامها تكريماً لسموه جمعة سعيد حارب العميمي بمنزله بمنطقة القطارة في مدينة العين.

ورحب العميمي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. معرباً عن بالغ سعادته وأفراد أسرته وأهالي المنطقة وتقديرهم لتلبية سموه الدعوة.

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وأعرب الحضور عن اعتزازهم بخصوصية الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والنهج الأصيل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في لقاء المواطنين وزيارتهم وتلبية دعواتهم وتفقد أحوالهم.. مثمنين ما تشهده الدولة من تقدم وتطور وما يحظى به الإنسان الإماراتي من دعم ورعاية واهتمام في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر المأدبة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وجبر السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

زيارة

من جهة أخرى، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس مطر خلفان النيادي في منزله بمنطقة ملاقط في مدينة العين.

ورحب النيادي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن جزيل شكره وأفراد أسرته وتقديرهم لزيارة منزل العائلة، مثمنين هذه اللفتة الكريمة من سموه والتي تجسد نهج التواصل الأصيل والتلاحم وخصوصية العلاقة بين القيادة وشعبها.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع النيادي وأفراد أسرته وأهالي المنطقة الأحاديث الودية حول القيم والموروث الاجتماعي الأصيل لأهل المنطقة، مستذكرين طبيعة الحياة في الماضي ودور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين الذين بنوا نهضة وطن تنعم الأجيال بخيره وأمنه ورخائه من خلال جهودهم المخلصة.

مرافقون

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيــخ خالـــد بــن محمــد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفـــة بن طحنون بن محمد آل نهيان مديــر تنفيــذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهـــد أبوظبي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومحمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.