محمد بن زايد: فرحة المؤسس نتلمسها ونحن نشاهد نظرته الثاقبة بالبناء

المصدر: العين - وام

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بجولة إلى منطقة «أم غافة»، زار خلالها «عود الراحة» في مدينة العين، وهو موقع تحت شجرة السمر استراح عندها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1978، خلال إحدى جولاته التفقدية التي أطلقوا عليها اسم «عود الراحة»، حيث سعد الأهالي باستقبال المؤسس الشيخ زايد، مرحبين بمحبةٍ وتقديرٍ بزيارته التي شكلت نقطة تحول في تاريخ المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر «تويتر»: «زرت «عود الراحة» في أم غافة بعد 41 عاماً من أول زيارة قام بها الوالد زايد بعد الاتحاد، زياراته المتعددة على امتداد الوطن شكلت نقطة تحوّل كبيرة لخير الوطن والمواطنين، فرحة المؤسس نتلمسها اليوم ونحن نشاهد بعز وفخر نظرته الثاقبة في بناء الإنسان والعمران».

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، عدداً من أهالي المنطقة، وتبادل معهم الحديث عن ذكريات وماضي منطقة «أم غافة» وسكانها، وكيف كانت زيارة المغفور له الشيخ زايد إليها فاتحة خير لأهلها، حيث تحولت من صحراء إلى منطقة نابضة بالحياة، عمرت بالمنازل والمدارس والمزارع، وغيرها من مظاهر الحضارة التي تشهدها بلادنا كافة.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة هذا المنطقة، ولقاء أهلها وفخره بحرصهم على إبراز معالمها التاريخية والطبيعية، والمحافظة عليها التي توثق لتاريخ ومراحل مهمة من مسيرة تأسيس الوطن تغرس في نفوس الأجيال قيم الاعتزاز بماضي أجدادهم العريق، وأهمية دورهم في الحفاظ وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت على مر الزمان.

رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومحمد بن مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.