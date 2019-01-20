المشاهير الأكثر عرضة لجرائم الانتحال عبر «التواصل»

المصدر: دبي - البيان

دعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد الجمهور إلى ضرورة حماية حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي إساءة يتعرضون لها، موضحة أن المشاهير هم الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل، وهم الأكثر عرضة لجرائم الانتحال، وقرصنة «الواتس أب»، تعتبر من أبرز أنواع الاحتيال الإلكتروني.

وكشف العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن إغلاق شرطة دبي لأكثر من 500 حساب وهمي انتحل صفة الغير خلال عام 2018. وتم رصد أكثر من 2920 حساب وهمي خلال العام نفس العام، ونحو 1799 حساب وهمي عام 2017، و1899حساب وهمي عام 2016.

جاهزية

وقال العميد جمال الجلاف إن شرطة دبي لديها الجاهزية الكاملة في التعامل مع مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية، وحماية الناس منها، وذلك بفضل الكوادر المدربة والمؤهلة والمتابعة المستمرة لآخر التطورات والتكنولوجيا والبرامج الذكية، التي بدورها ساهمت في ضبط العديد من القضايا، وكبح العديد من الجرائم.

وأضاف أن جهود شرطة دبي تنصب دائماً نحو التطوير المستمر، ومواكبة كافة التغيرات التقنية والذكية على مستوى العالم، للمساهمة في منع استغلالها من قبل المجرمين، من أجل الاحتيال على الناس أو ابتزازهم أو خداعهم وسرقة أموالهم، وغيرها من الجرائم التي يستغلها هؤلاء، من أجل سلب حقوق الناس.

وأكد الجلاف أن شرطة دبي سباقة دائماً في استخدام أحدث التكنولوجيا، والعمل المستمر على التطوير والتحسين في أداء كوادرها، بما يحقق تطلعات حكومة دبي، وبما يسهم في تحقيق استراتيجية شرطة دبي لترسيخ الأمن والأمان، وصون حقوق الناس دون مساس، وتقديم خدمات تنال رضاهم، وتحقق لهم السعادة.

أسباب

وقال الجلاف: إن هناك أسباباً مادية ومعنوية تقف وراء ارتكاب جريمة انتحال صفة الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها الحصول على المال، وهو الهدف الأساسي الذي يلجأ له المنتحل، مستغلاً طيبة الطرف المقابل، إضافةً إلى غاية الإضرار وإلحاق الأذى بالغير، وعادة ما يأخذ المحتال فترة في تنفيذ مبتغاه، ويستخدم أسلوب تدعيم الصور المنشورة بصور حقيقية للشخص المستهدف، ما يجعل الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة، يجدون صعوبة في التمييز بين الحساب الوهمي والحقيقي، عدا عن غاية التشهير، ويستهدف بها طلبة الجامعات ورجال الأعمال بصفة عامة.

وأشار الجلاف إلى أن المشاهير والأكثر متابعة عبر مواقع التواصل، هم الأكثر عرضة لجرائم الانتحال، فضلاً عن طلبة المدارس والجامعات، الذين ينشرون صورهم بإسهاب في مواقع التواصل، مؤكداً أن برامج التواصل الاجتماعي، تعتبر من أكثر الوسائل المستخدمة من قبل المشاهير والأكثر عرضة للانتحال.

توعية أمنية

من جانبه، أوضح العقيد المهندس سالم عبيد سالمين نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، أن شرطة دبي تدعم الدور الريادي في الحد من الجريمة بشكل عام، وتوعية الجمهور بالمخاطر الإلكترونية بشكل خاص، عبر إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التوعية التي تستهدف بها أكبر شريحة من أفراد المجتمع، وقد أطلقت شرطة دبي مؤخراً، حملة «احذر الحسابات الوهمية» في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تشجيع الجمهور على التواصل مع الشرطة، والإبلاغ عن حسابات تجار الإنسانية والعمل الخيري، لحجبها وتعزيز أمن العالم الافتراضي. فضلاً عن ذلك، نظمت إدارة المباحث الإلكترونية، محاضرات توعوية موجهة لطلبة المدارس من الصف الرابع إلى الثانوية العامة.

تحذير

وينصح العقيد سالمين، طلبة المدارس، بعدم إضافة شخص لا يعرفونه على حساباتهم في مواقع التواصل، وعدم وضع الصور الخاصة بهم، وشدد بضرورة أن يكون الطفل أو الطالب تحت إشراف أحد من أبويه، كما يجب أن يكون حساب موقع التواصل الاجتماعي، مرتبطاً ببريد إلكتروني ورقم هاتف.

كما ينصح العقيد سالمين، المشاهير، بضرورة استخدام أسمائهم الأصلية، حتى يتم التأكد من صحة الحساب بالأوراق الأصلية، ولا بد من وجود بريد إلكتروني مرتبط برقم الهاتف المتحرك، وبالنسبة لأولياء الأمور، ينصح نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، بضرورة تواصل الوالدين مع الأبناء، والاطلاع على قائمة أصدقائهم ومتابعيهم عبر مواقع التواصل، ومتابعة منشوراتهم، والصور التي ينشرونها عبر الحسابات، فضلاً عن تقديم النصح والإرشاد لهم، والحرص على التواصل الدائم معهم.

احتيال

ويشير العقيد سالمين إلى أن تهكير الواتس أب يعتبر من أبرز أنواع الاحتيالات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الدوريات الإلكترونية التي استحدثتها إدارة المباحث الإلكترونية، ومهمتها مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها وأشكالها، في سبيل حماية الناس، ترصد الظواهر الأمنية، وتعمل دراسات استباقية لمنع وقوعها، مشدداً في الوقت ذاته، على أن القضايا الإلكترونية يتم التعامل معها بشكل قانوني، بعد حصول الشرطة على إذن من النيابة العامة.