انطلاق معرض «إنترسك 2019» في دورته الـ 21 اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، الدورة الـ 21 لمعرض «إنترسك 2019»؛ أكبر معرض متخصص في حلول الأمن والسلامة، وأدوات الوقاية من الحرائق، والذي يقام في الفترة الممتدة من 20 ـــ 22 يناير 2019، ويسلط في دورته الجديدة، الضوء على دمج التقنيات الجديدة في مراقبة الفيديو، مثل حلول التخزين السحابية والتحليلات، كما يتضمن المعرض، قائمة مؤتمرات مجددة، في مقدمها قمة إنترسك للأمن المستقبلي، والتي تثير قضايا رئيسة في مجال الذكاء الاصطناعي، الكمال الأمني، والاستعداد للطوارئ والتجاوب معها، وحماية البيانات، وإنترنت الأشياء.

أرقام ودراسات

وأكد قسم الدراسات والأبحاث في ميسي فرانكفورت، على نمو حجم الطلب لسوق معدات وأجهزة أمن الأفراد والمجتمعات، والأمن البدني في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 13.5 % سنوياً خلال السنوات السبع القادمة، ليصل حجمه إلى 23 مليار دولار في 2024.

يتضمن الأمن البدني، تشكيلة المعدات الأمنية، مثل مراقبة الوصول، مراقبة الفيديو، كشف التسلل، حماية النطاق، أجهزة الإنذار بالباب، إضافة إلى برمجيات الإدارة، ودمج الأنظمة، التصميم والاستشارة. بالإضافة إلى مجموعة مميزة من كبار صانعي معدات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، وموردي الحلول الذين يتجمعون لتلبية الاحتياجات المتطورة، بشكل مطرد للعملاء المميزين في الشرق الأوسط.

إبداعات

وسيقدم إنترسك 2019، مجموعة كبيرة من أحدث الإبداعات في مجال السلامة والحماية الأمنية، لصالح المتعاملين التجاريين في المنطقة.

وتعد زيادة الإنفاق الحكومي على تدابير الأمن والسلامة، وازدهار قطاعات السياحة والضيافة، المحرك الرئيس للتوسع، حيث من المتوقع أن تكون الإمارات والسعودية والبحرين، الأسواق الرئيسة التي تجذب الأنظار.

وأشارت ورقة العمل، إلى تزايد الإقبال على الكاميرات التحليلية الفورية على مستوى المنطقة، فضلاً عن تفضيل كاميرات التصوير الحراري للقطاع الصناعي، وخاصة في قطاع النفط والغاز الحيوي.

تأمل شركة جانيبو الشرق الأوسط، الاستفادة من قطاع النمو، وهي مورد عالمي للأمن البدني، سيقوم بعرض أنظمته لمراقبة الدخول، وأنظمة الأمن المحيطي في إنترسك.

وقال جاكوب توم، المدير العام الإقليمي لشركة جانيبو الشرق الأوسط: سوف نعرض أحدث جيل من الحلول الأمنية في مجالات مراقبة المداخل، الأمن الإلكتروني، حماية المحيط الخارجي عالية الأمان، الخزائن وحلول إدارة النقديات.

ومن الفعاليات الشهيرة التي تعود في إنترسك 2019، منطقة الطائرات بدون طيار، منطقة التجارب الخارجية، جناح المنازل الذكية، وجناح السلامة في تصميم المنازل.

«الإمارات للسلامة»

من جهته، أكمل الدفاع المدني في دبي، كل تحضيراته، للمشاركة في معرض (إنترسك)، وسيكشف الدفاع المدني النقاب عن مشروع مختبر (الإمارات للسلامة)، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويقدم من خلاله خدماته المتجددة، والمتمثلة في رفع مستوى السلامة، وجودة أنظمة السلامة الوقائية من الحريق، علاوة على اختصاصه بفحص أنظمة الحريق، واعتمادها عبر التقنيات والأجهزة الأكثر تطوراً، ومراقبة وتدقيق الاشتراطات الفنية المطلوبة، وفق المعايير القياسية الدولية، وإصدار شهادات السلامة المعتمدة عالمياً.

إشارة للاتصالات

من ناحيتها، تستعرض «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»، الشركة الرائدة في مجال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (شبكات تيترا TETRA والجيل الرابع LTE المصممة للسلامة العامة)، والحلول الأمنية، أحدث منتجاتها الأمنية المبتكرة خلال المعرض.

حلول مدعومة

بدورها، كشفت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة، والمعتمد لدى حكومة دبي، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر «إنترسك 2019»، حيث تستغل المؤسسة مشاركتها في المعرض، لتستعرض منصتها الآمنة، ومجموعة حلولها المدعومة من قبل شبكتها الخاصة الآمنة والمستدامة للجيل الرابع، والمصممة لدعم مساعي دبي في التحول إلى مدينة ذكية أكثر أماناً وسلامة.

اتجاهات عالمية

يقدم مؤتمر إنترسك إطلالة على الاتجاهات العالمية المتغيرة في الحماية من الحرائق وآثارها في الشرق الأوسط، فيما يعود منتدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA)، بآخر التحديثات في قانون الأمن ولوائح الصناعة في دبي.