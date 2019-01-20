«كهرباء دبي» تعيد صياغة رؤيتها المؤسسية وفق «المبادئ الثمانية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إعادة صياغة رؤيتها المؤسسية بناءً على المبادئ الثمانية للحكم والحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتصبح رؤية الهيئة المحدثة «مؤسسة عالمية رائدة مستدامة ومبتكرة».

وقد اعتمد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الرؤية الجديدة خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس، ونواب الرئيس، ومسؤولي الهيئة، إضافة إلى عدد من المختصين والخبراء في مجالات الموارد البشرية، والتقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية.

وقال الطاير: «تشكل الرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نبراساً نهتدي به في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات، وتشكل المبادئ الثمانية للحكم والحكومة التي أطلقها سموه والوصايا العشر للإدارة الحكومية التي نشرها في كتابه «قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً» منظومة عمل متكاملة للنجاح والتميز وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام، واستدامة النمو الاقتصادي وأن تكون دبي محطة عالمية لتوفير الفرص الاقتصادية، إضافة إلى استقطاب أفضل العقول والأفكار.

لذا، حرصنا على تحديث رؤية الهيئة لتواكب هذه المبادئ وتسهم في استشراف المستقبل. وأشاد الطاير بمستوي تفاعل المشاركين في الورشة، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على إعادة صياغة الرسالة والقيم وجميع المدخلات الاستراتيجية بناءً على رؤيتها المحدثة. كما توجه بالشكر لجميع قطاعات الهيئة على جهودهم للارتقاء بمسيرة الهيئة.