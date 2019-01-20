إطلالة جديدة لحسابات شرطة أبوظبي عبر مواقع التواصل

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي، إطلالة عصرية جديدة لحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في تحديث التصميم الفني لشكل الرسائل الإعلامية، وأسلوب تقديم الخدمة الإخبارية، بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الاجتماعي وسرعة التطور في أساليب التواصل الحديثة.

وقال العقيد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، إن النسخة المطورة جاءت نتيجة التقييم الدوري للقنوات والأساليب التي تستخدمها شرطة أبوظبي في التواصل مع جمهورها بما يضمن التحسين المستمر لمضمون وشكل الرسالة الإعلامية وتطوير لغة التواصل والتفاعل وفقاً للممارسات الرائدة والفعالة في مجال التواصل الاجتماعي الذي أصبح سمة العصر وأسلوب حياة.

وأشار المهيري إلى أن الإطلالة الجديدة استلهمت خطوطها وألوانها من الهوية المرئية المعتمدة لشرطة أبوظبي، واستوحى المصممون الكثير من الاتجاهات العصرية البارزة في مجال إخراج المادة الإعلامية على نحو يراعي السرعة والتنافسية العالية في مجال النشر الاجتماعي

وأضاف أنه بإمكان الجمهور متابعة أخبار ومستجدات شرطة أبوظبي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع عبر النسخة المطورة لتقرير «أخبار شرطة أبوظبي» في حلته الجديدة والتي توفر المعلومة بشكل سريع.