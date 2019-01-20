مستشفى العين يعيد لمريض يعاني شللاً القدرة على المشي

المصدر: العين ـــ جميلة إسماعيل

نجح فريق طبي جراحي متعدد التخصصات في مستشفى العين، والذي يعد جزءاً من المنظومة الصحية لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، في إجراء جراحة معقدة ودقيقة، تمثلت في استبدال فقرتين صدريتين مصابتين بالتهاب شديد، ووصلت لمرحلة الضغط على النخاع الشوكي لمريض في العقد الرابع من العمر، وأدى ذلك إلى حدوث شلل عند المريض.

وحضر المريض إلى مركز الحوادث وطب الإصابات في المستشفى نظراً للإمكانات العلاجية العالية، التي يمتلكها مستشفى العين وتطور قسم جراحة العظام والعمود الفقري للتعامل مع هذه الحالة الطبية الصعبة والمعقدة.

وعمل الطاقم الطبي بعد وصول المريض على اتخاذ كل الإجراءات الطبية والعلاجية المتعارف عليها عالمياً في هذا المجال، وإعادة تقييم الحالة بالكامل، حيث تبين من خلال التحاليل وصور الأشعة، التي أجريت له وجود التهاب شديد وخراج داخل القناة الشوكية مع تآكل في جسم الفقرتين الخامسة والسادسة.

خطة علاجية

وتم وبشكل مباشر عمل خطة علاجية وجراحية للحد من المضاعفات الصحية للمريض، وذلك بتشكيل فريق جراحي يضم تخصصات عدة وهي العظام، والعمود الفقري، وجراحة الصدر، وقسم التصوير الإشعاعي، والتخدير.

وتم بعدها نقل المريض إلى غرفة العمليات مباشرة وتم إجراء تثبيت للفقرات الصدرية وتحرير القناة الشوكية، وفي مرحلة أخرى قام الفريق الطبي بإجراء فتح للصدر بمساعدة أطباء جراحة الصدر، وقام أيضاً فريق جراحة العمود الفقري باستئصال كامل للفقرتين الخامسة والسادسة الصدرية ووضع فقرة صناعية بديلة.

وبدأت الحالة العصبية والنفسية للمريض تتحسن تدريجياً بعد إجراء العملية، وبعد العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل للمريض في المستشفى، ليغادر بعد فترة وجيزة وهو قادر على المشي وممارسة حياته الطبيعية، موجهاً شكره وتقديره لجميع الجهود الطبية الحثيثة التي بذلت له من أجل تخليصه من الآلام والشلل الذي ظل يعاني منه أشهراً عدة.

تكنولوجيا

وقال الدكتور غانم الحساني نائب المدير الطبي في مستشفى العين: «إننا نفتخر بكل الجهود الطبية التي بذلها الطاقم الطبي والخبرات الطبية والمهارات العلمية التي يتمتع بها، إضافة إلى التكنولوجيا العلاجية المتطورة، وغرف العمليات المجهزة وفق أحدث المعايير العالمية، والتي تمكن الأطباء من إجراء كل العمليات بنجاح بغض النظر عن صعوبتها ومدى تعقيدها».

مؤكداً أن هذا أن هذا النوع من العمليات يحتاج إلى خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية والتقنيات الحديثة والمتطورة، ومنوهاً بنقطة مفادها أن مستشفى العين ملتزم دائماً بتوفير أعلى مستويات العناية الطبية للمجتمع في السلامة والعناية وتوفير البيئة الآمنة تماشياً مع المستويات العالمية.

نتائج

وقال الدكتور زياد إبراهيم الجيعان استشاري جراحة العظام والعمود الفقري في مستشفى العين: إن هذا النجاح يعكس مدى تطور الخدمات الطبية والعلاجية والجراحية في شركة «صحة»، ويشكل مثالاً رائعاً على النتائج الباهرة التي حققها الفريق الطبي متعدد التخصصات.

وأضاف: إن مستشفى العين قادر بفضل التجهيزات الحديثة والطاقم الطبي المؤهل على علاج جميع حالات العمود الفقري المعقدة وتشوهات العمود الفقري وأورام العمود الفقري وفق أفضل المعايير العالمية.