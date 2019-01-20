توظيف استراتيجية علم البيانات والذكاء الاصطناعي إحصائياً

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ«البيان» أن المركز بدأ بوضع استراتيجية علم البيانات والذكاء الاصطناعي لتوظيفها في العمل الإحصائي وتحليل البيانات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المركز يعتمد على توظيف أحدث التقنيات لتطبيق المنهجيات العلمية الإحصائية ومنهجيات علم البيانات في استشراف المستقبل إحصائياً والوصول إلى تقارير إحصائية تحليلية عالية التفصيل والدقة واستكشاف الظواهر في مختلف القطاعات.

وقال: تم بناء فريق متخصص في علم البيانات يضم كفاءات وخبرات في التخصصات المختلفة المرتبطة بهذا المجال كالتخصصات الإحصائية والتقنية، الذي قام بدوره بالبحوث وإجراء الدراسات والاطلاع على أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن استراتيجية علم البيانات تعتمد على سياسة المركز المتمثلة في الابتكار في التقنيات من خلال توظيفها وتطويرها من قبل فريق العمل لتكون له بصمة وقيمة مضافة وألا يقتصر التطبيق على نسخ ممارسات أخرى وبرمجيات وأنظمة جاهزة.

مشروع

وأوضح المهيري أن مشروع تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي مرّ بعدة تجارب خلال المرحلة التجريبية إلى أن تمّ البدء بالتطبيق الفعلي، وتم اختبار إمكانات تلك الأنظمة على قواعد بيانات المسوح الإحصائية، كمسح القوى العاملة وتطوير معايير علمية لتقييم النتائج، التي كانت إيجابية للغاية، ما سيسهم في تطوير العمل الإحصائي من خلال دراسة حاجة سوق العمل بما يتلاءم مع مخرجات التعليم والحالة الاجتماعية وغيرها من المؤشرات، ومن التجارب الأخرى، دراسة واستكشاف الظواهر المرتبطة بدخل وإنفاق الأسرة اعتماداً على قواعد بيانات سلسلة من مسوح دخل وإنفاق الأسرة.

وأشار إلى المشاريع والممارسات المطبقة خلال عام 2018، حيث تمّ بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنفيذ مشروع يعتمد على آليات علم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المستقبلي بحجم الخدمات الإسكانية بمختلف فئاتها في السنوات الخمس المقبلة للمستفيدين في إمارة دبي، وهناك عدة مشاريع أخرى تم البدء في مراحلها التحضيرية بالشراكة مع عدة مؤسسات حكومية.

مبادرة

وأوضح أن مبادرة علم البيانات تعد جزءاً من منظومة الإحصاء الذكي التي يتم من خلالها استخدام الأساليب والمناهج الإحصائية والعلمية من حيث معالجة وتجميع ودمج مجموعات مختلفة من قواعد البيانات بالاعتماد على برمجيات متنوعة وباستخدام خوارزميات رياضية لتحليل الترابط، واختبار الدقة والواقعية لمجموعات البيانات المشتقة لاستخدامها لتحقيق أهداف كل دراسة وفقاً للمعايير الإحصائية، وذلك لإجراء التنبؤات والتقديرات وبالاعتماد على المصادر المختلفة.

واعتمد مركز دبي للإحصاء على تطبيق منهجية «DM/CRISP» التي تعد من أفضل الممارسات في هذا المجال، كما اعتمد المركز على برمجيات «Python,R» حيث تتصدر هذه البرمجيات قائمة أفضل البرامج التحليلية في هذا المجال، كما أنها من المصادر المفتوحة للاستخدام العام.

وفيما يتعلق بالمجالات التي تم تحليل بياناتها باستخدام الذكاء الاصطناعي قال المهيري: هناك عدة قطاعات في مجال الإحصاء الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي، وكذلك في مجال الإحصاءات الداعمة للعمل التشغيلي لبعض المؤسسات الحكومية لتحقيق نقلة نوعية في أدائها والنتائج المتوقعة.

ممارسات

وأشار إلى أن الممارسات التي قام بها مركز دبي للإحصاء أثبتت جدوى الاعتماد على الأساليب والمنهجيات والأدوات الحديثة المتعلقة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك سعى المركز ضمن فرق متخصصة لوضع خطط للتحول وتطبيقها ضمن أفضل المعايير الفنية في مجال الإحصاءات الرسمية، وبطبيعة الحال فإن اعتماد أية منهجية جديدة لا بد أن يمر باختبارات الجودة والتأكد من توافر المعايير العلمية الإحصائية التي تضمن جودتها، حيث إن جودة المخرجات بالنسبة لنا خط أحمر وتعد في مقدمة الأولويات.

وبالتالي فإن استراتيجية المركز ستقوم على تبني آليات علم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بما فيها كل المسوح الإحصائية وقواعد البيانات، ومن مميزات هذه التقنيات القدرة على التنبؤ بشكل دقيق، حيث تمكن متخذ القرار من استكشاف ظواهر وأنماط جديدة بما يدعم اتخاذ القرار السليم.

مواكبة

وذكر المهيري أن المبادئ الثمانية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستمثل قيماً سامية مؤسسية ستحكم جميع مجالات العمل في المركز، وستظهر جلياً في رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا واستراتيجيتنا وأنظمة عملنا، وسنحرص تمام الحرص على أن تكون المبادئ الثمانية ثقافة راسخة لدى فريق العمل في المركز.

دعم إحصائي

قال عارف المهيري: ستكون وثيقة الخمسين في قمة أولويات المركز الاستراتيجية، وسنقدم دعماً إحصائياً نوعياً لجميع الجهات المعنية، وسنكون شريكاً استراتيجياً في المبادرات المرتبطة بالوثيقة، حيث إن عمليات التخطيط لتحقيق أهداف بهذا الحجم تتطلب دعماً إحصائياً ومعلوماتياً كبيراً.