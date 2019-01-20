أجواء مغبرة والبحر مضطرب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

شهدت معظم مناطق الدولة خاصة المناطق الغربية والمكشوفة والجزر أجواء مغبرة، بسب ذرات الأتربة والرمال العالقة في الجو، والتي جلبتها الرياح الشمالية والغربية النشطة، حيث بلغت سرعتها إلى أكثر من 55 كيلو متراً في الساعة قادمة من شبه الجزيرة العربية، منذ يوم الجمعة الماضي، وعملت على تدني الرؤية الأفقية إلى 1500 متر أحياناً، بينما استمر البحر مضطرباً بوجه عام إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في منطقة ركنة بواقع 5.9 درجات مئوية، كما سجلت أبوظبي ودبي 20 و18 درجة مئوية للصغرى على التوالي، بينما سُجلت أعلى درجة حرارة على الدولة في كلباء بواقع 25 درجة مئوية.

يشار إلى أن منطقة ركنة سجلت في شهر يناير عام 2008 أقل درجة حرارة بواقع - 1 تحت الصفر، فيما سجلت أعلى درجة حرارة في الشهر نفسه بواقع 36 درجة مئوية في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 والعوهة سنة 1983.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «الأحد» صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة ظهراً، من 30 إلى 40 تصل إلى 55 كيلو متراً في الساعة على البحر أحياناً، والبحر مضطرب بوجه عام إلى شديد الاضطراب أحياناً صباحاً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وحذر المركز الوطني من ارتياد البحر أو ممارسة الرياضات البحرية خلال هذه الفترة بسبب اضطرابه الشديد وارتفاع الموج إلى نحو 10 أقدام في العمق بفعل الرياح النشطة والقوية على البحر.

انحسار

ويتوقع المركز الوطني أن تبدأ الأجواء المغبرة في الانحسار التدريجي يوم غد «الاثنين» مع تحول اتجاه الرياح الشمالية التي تعمل على تشتيت الغبار العالق في الجو، موضحاً أن الوصف العام للحالة الجوية السائدة تتلخص في وجود امتداد منخفض جوي سطحي في طبقات الجو العليا على الخليج العربي والدولة، يصاحبه امتداد مرتفع جوي سطحي في طبقات الجو العليا على شما وشرق شبه الجزيرة العربية.