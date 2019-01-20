«الوطني» يبحث مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي، بلاس لانو نائب الرئيس الأول لمجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» التي تضم «23» دولة وتعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بما يحقق أعلى مستويات التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن التأكيد على أهمية التواصل خلال المشاركة في الفعاليات الدولية، بما يحقق تطلعات ورؤية قيادة وشعب دولة الإمارات ودول المجموعة.

إشادة

وأشادت معالي الدكتورة القبيسي ونائب الرئيس الأول لمجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» بالنتائج التي حققتها زيارة الوفد إلى دولة الإمارات والتي تعد الثانية إلى الدولة، والتي تزامنت مع أسبوع كان مثمراً من شتى الجوانب، سواء من حيث اللقاءات التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين في الدولة، والمباحثات البرلمانية التي جرت بين الجانبين، فضلاً عن توقيت الزيارة الذي تزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019.

حيث اطلع الوفد على تطلع دولة الإمارات لتحقيق أكبر نتائج من هذه العلاقات وتعزيزها لما فيه مصلحة الجانبين والحرص على الدفع بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والطاقة والاستدامة والتغير المناخي وفي إطار سياسة الانفتاح التي تتبعها الدولة وحرصها على تنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين وتوسيع دائرة تعاونها مع القوى الصاعدة في العالم ومنها مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

دور حيوي

وجرى خلال اللقاء مناقشة أفضل السبل لترجمة اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في عام 2014م، والتي تعد الأولى التي توقعها المجموعة مع مؤسسة برلمانية عربية، لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المجموعة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، بما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المجموعة في ظل المبادئ المشتركة والأسس التي يمكن البناء عليها.

وتم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تعزيز التعاون والتنسيق في القطاعات السياسية والبرلمانية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي شأن الطاقة والاستدامة والحفاظ على البيئة وموارد المياه، بما يعزز المصالح المتبادلة وتنامي العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، ويدفع بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات ودول المجموعة إلى آفاق أرحب.

زيارة

اطلع أعضاء لجنة المستقبل في المجلس الوطني الاتحادي خلال زيارة ميدانية قاموا بها إلى مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة جمال محمد الحاي ، على الخدمات التي يقدمها المركز ومشاريعه وإنجازاته ، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع الجهات المختصة والمنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة باستشراف المستقبل .

وكان في استقبال أعضاء لجنة المستقبل يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وعدد من المسؤولين، حيث اطلعوا على مشاريع المركز، ومن أهمها: مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والبرنامج المتكامل لتصنيع الأقمار الصناعية، وبرنامج المريخ 2117 .