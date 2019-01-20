بحث تعزيز العلاقات بين الإمارات والهند

المصدر: نيودلهي - وام

استقبل رئيس وزراء الهند ناريندار مودي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على هامش ترؤس معاليه لوفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الدورة التاسعة لقمة «غوجارات الحيوية 2019» في الهند.

وتم خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في كل القطاعات وتدعيم العلاقات الراسخة وأواصر الصداقة بين الإمارات والهند.

ونقل معالي الزيودي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيس وزراء الهند، مثمناً العلاقات المتميزة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

من جهة ثانية قال معالي ثاني الزيودي في كلمة دولة الإمارات خلال افتتاح القمة إن طبيعة العلاقات والترابط بين الشعبين الإماراتي والهندي متأصلة ومتجذرة لسنوات طويلة تمتد إلى ما قبل قيام دولة الإمارات، حيث كانت تنشط حركة التجارة بينهما بشكل دائم، وتعززت هذه العلاقات ووضع لها شكل وإطار تنسيقي وتعاوني واضح مع زيارة الوالد المؤسس للإمارات المغفور له الشيخ زايد إلى الهند في العام 1975، ثم زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة إنديرا غاندي إلى الإمارات في العام 1981.

وأوضح أن العلاقات الراسخة بين الدولتين ساهمت في خلق حركة تبادل تجاري بلغت في سبعينيات القرن الماضي مع قيام دولة الإمارات 180 مليون دولار سنوياً، ونمت وتعاظمت لتصل خلال السنوات الأخيرة إلى 57 مليار دولار تقريباً، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار دولار خلال 2020 ما يجعل الهند الشريك التجاري الأول للإمارات.