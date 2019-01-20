«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق إصداراً محدثاً من تطبيقها الذكي «فهر»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إصداراً محدثاً من تطبيقها الذكي (فهر)، الذي يضم 27 خدمة ما بين رئيسية وفرعية، تفيد موظفي الحكومة الاتحادية، وتساعدهم في إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي.

ويتيح التطبيق لمزودي خدمات التدريب في الدولة الانضمام لمبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية، ولشركات ومؤسسات القطاع الخاص الانضمام لبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة (امتيازات).

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، أخيراً، في دبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، وليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وشيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

مواكبة المتغيرات

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عبد الرحمن العور أن الهيئة تسعى من خلال هذا الإصدار إلى مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، مشيراً إلى أن تطبيق «فهر» الذكي يقدم خدمات مميزة لأكثر من 100 ألف موظف يعملون في 64 وزارة وجهة اتحادية، أهمها تلك المرتبطة بنظام «بياناتي»، ومبادرة شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية (معارف)، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة (امتيازات)، وبرنامج طلب الاستشارات القانونية، وشبكة موظفي الحكومة الاتحادية.

وأشار مدير عام الهيئة إلى أن التطبيق الذكي يقدم حزمة من الخدمات لكل متعاملي الهيئة والجمهور الخارجي ومنها: «إتاحة الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية البحث عنها، والاطلاع على الوظائف التي تم التقديم عليها، وطلب استشارات قانونية، وتقديم الاعتراضات، والاطلاع على الأسئلة الأكثر شيوعاً، والاستفسار عن سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب خدمة الدعم الفني؛ لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المختلفة، والتسجيل كمزود خدمات في برنامج «امتيازات»، وتقديم طلب الانضمام لمبادرة «معارف»، والتواصل مع الهيئة».

لوحة مؤشرات

من جانبها بينت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن تطبيق «فهر» يتيح لمستخدميه من موظفي ومسؤولي الحكومة الاتحادية: «إمكانية التسجيل للمشاركة في دورات وبرامج تدريبية من خلال نظام التدريب والتطوير الإلكتروني، وتوفير لوحتي مؤشرات للموظف وللمسؤول المباشر، وخاصية ترشيح الموظفين لنظام المكافآت والحوافز الإلكتروني في الحكومة الاتحادية، ومعرفة رصيد الإجازات، وطلب الإجازة وتتبع اعتمادها، بالإضافة إلى خدمة طلب رسائل رسمية كخطاب لمن يهمه الأمر».

وذكرت أن الإصدار المحدث من التطبيق يمكن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من: «الاطلاع على بيانات الراتب الشهري، واستخراج شهادة راتب، وتحديث بيانات الموظف الشخصية، وخدمة الاستشارات القانونية، والتقدم بطلب إلى لجنة الاعتراضات الاتحادية، والاستفادة من العروض المقدمة حصرياً لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن برنامج «امتيازات»».

وأشارت إلى أن تطبيق الهيئة الذكي يتيح إمكانية استكمال التقييم ضمن نظام إدارة الأداء من قبل الموظف، أو من قبل رئيسه المباشر، وإمكانية رؤية تفاصيل وثائق الأداء السابقة للموظف، ومنح الموظفين إمكانية حذف وتعديل أهدافهم الشخصية ومشاركتها مع الرئيس المباشر.

مؤشرات

قالت شيماء العوضي إن تطبيق «فهر» الذكي يوفر لوحة مؤشرات ذكية لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية، ومن المؤشرات التي يتيحها التطبيق لعموم الموظفين: «إجمالي رصيد الإجازات، وعدد الشهادات التي تم طلبها وإصدارها، والإجازات المعتمدة، وعدد المكافآت والحوافز، ودرجة التقييم السنوي، وعدد بطاقات «ما قصرت» المرسلة والمستلمة، وعدد الغيابات غير المعتمدة، والوثائق المنتهية صلاحيتها، وعدد سنوات الخدمة، ونسبة استخدام التطبيق الذكي مقارنة بنظام الخدمة الذاتية عبر نظام «بياناتي»».