سلطان القاسمي يعزّي سعود بن صقر في وفاة نورة القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في وفاة المغفور لها، بإذن الله، الشيخة نورة بنت حميد القاسمي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة السيح في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعموم آل القواسم الكرام.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما تقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.. الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، واللواء متقاعد الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ جاسم بن حميد القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي.