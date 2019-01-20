محمد بن راشد يشكل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات سموه العالمية

المصدر: دبي ــ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 4 لسنة 2019، بتشكيل مجلس أمناء «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» برئاسة سموه، وعضوية كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الأميرة هيـا بنت الحسين، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم. كما يضم المجلس عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

من جهة ثانية، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق اسم «إكسبو» على شارع جبل علي لهباب، المؤدي إلى موقع معرض إكسبو 2020، ليكون ضمن مكونات إرث هذا الحدث العالمي.

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