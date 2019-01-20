الحكام يعزّون حميد النعيمي في وفاة أخته

المصدر: عجمان - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي أخت صاحب السمو حاكم عجمان والتي وافتها المنية مساء أمس، كما نعى الفقيدة ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وأدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا نجل الفقيدة عقب صلاة الظهر أمس في مسجد الروضة بمنطقة الجرف صلاة الجنازة على روح المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم الشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن راشد النعيمي والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي مستشار حاكم رأس الخيمة والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان والشيخ سلطان بن علي النعيمي وعبد الله أمين الشرفاء المستشار في ديوان حاكم عجمان وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين وكبار المسؤولين.

وشيع جثمان المغفور لها بعد ذلك إلى مثواها الأخير في مقبرة الجرف.

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة والشيوخ وجموع المعزين واجب العزاء والمواساة إلى شيوخ آل النعيمي وشيوخ آل المعلا ونجل المغفور لها الشيخ حميد بن أحمد المعلا.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ حميد بن أحمد المعلا التعازي في وفاه المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومن عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وذلك في خيمة العزاء بمنطقة المدر بأم القيوين.

وحضر مجلس العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة إلى شيوخ آل النعيمي وآل المعلا، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما حضر مجلس العزاء الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والدكتور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني.

وكانت دواوين صاحب السمو حاكم عجمان، وصاحب السمو حاكم الفجيرة، وصاحب السمو حاكم أم القيوين قد نعت المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي أخت صاحب السمو حاكم عجمان والتي وافتها المنية مساء أمس.

وذكر بيان ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي أخت صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ووالدة الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا التي وافتها المنية مساء أمس الجمعة «أول من أمس» الموافق 12 جمادى الأول 1440 هجرية 18 يناير 2019 ميلادية.

وتابع البيان: «ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وأسرة آل النعيمي الكرام بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كما تقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة وديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".