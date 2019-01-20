محمد بن زايد: مواقع العين الأثرية تنقل للعالم صورة الحياة خلال آلاف السنين

المصدر: العين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المحافظة على طابع مدينة العين التاريخي وجميع الآثار فيها رؤية بدأ تنفيذها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإدراكه الواسع أهمية التاريخ والتراث الحضاري الإنساني والمحافظة عليه، مشيراً إلى ما تضم من مواقع أثرية وتاريخية وحضارية تنقل صورة الحياة في هذه المنطقة للعالم خلال آلاف السنين.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، موقع «مدافن جبل حفيت» في مدينة العين الذي يعود تاريخه إلى العصر البرونزي «2700 ــ 3000 قبل الميلاد».

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن منطقة العين تتميز بتاريخها الطبيعي الغني الممتد إلى عصور موغلة في القدم، وهو الأمر الذي يحتم علينا الحفاظ على مواقعها المتنوعة فهي تثري التجربة الإنسانية عموماً، وتكشف عن تاريخ الأجداد العريق وكيفية تعايشهم مع مختلف الظروف الطبيعية وخلال مراحل مختلفة من الزمن.

وأكد سموه أن الحفاظ على البيئة الطبيعية بمكوناتها الفريدة التي تحمل عناصر مهمة من التراث الثقافي العريق يعد من الأولويات.

ورافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتعرف سموه - خلال الجولة من محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي - إلى خطط ومبادرات الحفاظ على التراث الوطني بشقيه المادي والمعنوي، ومنها هذه المنطقة التي تعد معلماً ومقصداً سياحياً وأثرياً للزوار. كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان مجلس المبزرة الخضراء بمنطقة جبل حفيت بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين.

يُذكر أن موقع المدافن - الذي يقع قرب سفح جبل - عُثر فيه على أكثر من 125 مدفناً وفي داخل تلك المدافن عثر على بعض النحاسيات والأواني الفخارية والخرز الملون، فمنذ نحو 5000 سنة اختار سكان المنطقة الأوائل الجرف الشمالي والمنحدرات الشرقية لهذا الجبل لدفن موتاهم، وكانت هذه المدافن من أوائل المواقع الأثرية التي جرت عمليات التنقيب فيها خلال ستينيات القرن الماضي بعد جزيرة أم النار من قبل بعثة الآثار الدنمركية.

كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال لوحات العرض، على مشروع منتزه مزيد الصحراوي تحت الإنشاء في العين. ويقع المشروع على بعد 20 كيلومتراً جنوب مدينة العين، ويمتد على مساحة 9 كيلومترات على طول السفح الشرقي لجبل حفيت وبعرض 4 كيلومترات.

ويعد هذا الموقع الأول من مجموعة مواقع العين الثقافية السبعة عشر المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويشمل الموقع اكتشافات تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، ومدافن العصر البرونزي، إضافة إلى قلعة تعود إلى القرن التاسع عشر ومستوطنة وفلج.

وتشير المكتشفات الآثارية في المنتزه التي تم الحفاظ عليها إلى أنها تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، وهي من الأدلة المهمة على أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ ما لا يقل عن 7000 عام.

كما أظهرت المكتشفات الأثرية التي تم العثور عليها في المنتزه عن ثقافة قديمة كانت بالفعل على اتصال تجاري مع الحضارات القديمة المبكرة التي نشأت في منطقة بلاد الرافدين والمعروفة حديثاً بالعراق، وأصبحت مزيد منطقة مهمة خلال الفترات الأقرب عهداً إلى وقتنا الحاضر.

حيث يدل الحصن الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر على المكانة الرئيسة التي تحتلها المنطقة، فقد كشفت التنقيبات عن نظام أفلاج ومبان تعود إلى الفترة نفسها وقادت هذه المواقع إلى جانب مواقع أخرى في مدينة العين اليونسكو للاعتراف بقيمتها الاستثنائية العالمية، وتوّج ذلك بإدراج مواقع العين الثقافية على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011.

وستتم حماية جميع المواقع الأثرية والقلعة والحفاظ عليها في منتزه مزيد الصحراوي حتى يتمكن الجمهور من معرفة المزيد عن تاريخ المنطقة المهم، وذلك خلال المرحلة الثانية من مشروع المنتزه لإعادة تأهيل وترميم القلعة لتصبح مركزاً للزوار.

جسر الوفاء

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مدينة العين أمس تجسد جسر الوفاء الموصول عبر الأجيال، وعلى خطى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «على خطى الشيخ زايد، تجسد زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى العين جسر الوفاء الموصول عبر الأجيال حيث ينطق البشر والعمران بالخير العميم الذي زرعه الشيخ زايد، ومع الشيخ محمد بن زايد تستمر مسيرة التنمية وتعلو صروح المحبة ويزهو الإيمان الراسخ بأن رفاه المواطن وسعادته أولى الأولويات».